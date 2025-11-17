Celebrarán el V Coloquio Domínico-Francés sobre "Arbitraje Internacional y contratos con el Estado"

Público presente en la IV edición del Coloquio Domínico-Francés sobre Arbitraje Internacional. ( FUENTE EXTERNA )

El próximo 26 de noviembre se celebrará el V Coloquio Domínico-Francés sobre Arbitraje Internacional con el tema: "El arbitraje internacional en materia de contratos con los Estados", en el Hotel Real Intercontinental Santo Domingo, de 9:00 am a 5:00 pm.

La Fundación Coloquio Domínico-Francés sobre Arbitraje Internacional (CDF-Arbitraje) organiza este coloquio desde el 2014.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/17/ramilka-taveras-2240f863.jpg Socia fundadora, de Taveras Partners International. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/17/sebastien-manciaux-c56bc16b.jpg Profesor de la Universidad de Bourgogne. (FUENTE EXTERNA)

Su objetivo principal es promover el estudio del arbitraje internacional y contribuir al posicionamiento de la República Dominicana como referente en materia de arbitraje, fomentando el uso y la confianza del sector empresarial y comercial de nuestro país en este mecanismo de resolución de controversias.

Expertos internacionales

Esta edición reunirá a académicos, árbitros y abogados franceses y latinoamericanos con amplia experiencia en arbitraje internacional, entre los que se encuentran Sébastien Manciaux, Sophie Lemaire, Walid Ben Hamida, Guido Carducci, Hugo Perezcano, Mairée Uran Bidegain, Carlos Arrue Montenegro, así como, por primera vez, responsables de la defensa de diversos estados de América Latina en materia de arbitraje.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/17/ivan-urzhumov-4409555d.jpg Ivan Urzhumov, socio de Clyde & Co LLP en París. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/17/leidylin-contreras-b9bc0f88.jpg Leidylin Contreras, socia de Taveras Partners International. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/17/laura-pujols-22f94631.jpg Laura Pujols, abogada y árbitro. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/17/oliva-jaramillo-c544bef6.jpg Oliva Jaramillo, asociada en Taveras Partners International. (FUENTE EXTERNA)

Además, participarán en este evento representantes de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) y de la Secretaría de la CNUDMI, así como profesionales dominicanos con una larga y reconocida experiencia en este ámbito.

El evento será precedido de un cóctel de bienvenida el 25 de noviembre a las 6:00 pm en las instalaciones del Hotel Intercontinental Real, Santo Domingo.

Más información sobre el evento e inscripciones: informacion@cdfarbitraje.com en la página web https://www.cdf-arbitraje.com/, y en las redes sociales en Instagram: cdfarbitraje.

