Celebrarán el V Coloquio Domínico-Francés sobre "Arbitraje Internacional y contratos con el Estado"
Expertos de Francia, Latinoamérica y RD se darán cita el próximo 26 de noviembre en Santo Domingo para conversar, con cercanía y visión práctica, sobre contratos con los Estados en el arbitraje internacional
El próximo 26 de noviembre se celebrará el V Coloquio Domínico-Francés sobre Arbitraje Internacional con el tema: "El arbitraje internacional en materia de contratos con los Estados", en el Hotel Real Intercontinental Santo Domingo, de 9:00 am a 5:00 pm.
La Fundación Coloquio Domínico-Francés sobre Arbitraje Internacional (CDF-Arbitraje) organiza este coloquio desde el 2014.
Su objetivo principal es promover el estudio del arbitraje internacional y contribuir al posicionamiento de la República Dominicana como referente en materia de arbitraje, fomentando el uso y la confianza del sector empresarial y comercial de nuestro país en este mecanismo de resolución de controversias.
Expertos internacionales
Esta edición reunirá a académicos, árbitros y abogados franceses y latinoamericanos con amplia experiencia en arbitraje internacional, entre los que se encuentran Sébastien Manciaux, Sophie Lemaire, Walid Ben Hamida, Guido Carducci, Hugo Perezcano, Mairée Uran Bidegain, Carlos Arrue Montenegro, así como, por primera vez, responsables de la defensa de diversos estados de América Latina en materia de arbitraje.
Además, participarán en este evento representantes de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) y de la Secretaría de la CNUDMI, así como profesionales dominicanos con una larga y reconocida experiencia en este ámbito.
El evento será precedido de un cóctel de bienvenida el 25 de noviembre a las 6:00 pm en las instalaciones del Hotel Intercontinental Real, Santo Domingo.
- Más información sobre el evento e inscripciones: informacion@cdfarbitraje.com en la página web https://www.cdf-arbitraje.com/, y en las redes sociales en Instagram: cdfarbitraje.