Innova Centro y la Fundación Quiéreme Como Soy se unen para promover la inclusión laboral y social

Ramón Montes y Óscar Villanueva durante la firma del acuerdo. ( FUENTE EXTERNA )

Innova Centro y la Fundación Quiéreme Como Soy, Inc. formalizaron un acuerdo de colaboración enfocado en promover la inclusión laboral de personas con discapacidad cognitiva y neurodiversidad, así como en fortalecer la cultura de empatía, respeto y diversidad dentro de los espacios de trabajo.

Esta alianza permitirá implementar un Programa Integral de Sensibilización, Inclusión y Acompañamiento Familiar, dirigido a preparar a los equipos de La Innovación en la adopción de prácticas inclusivas, accesibles y sostenibles dentro de sus procesos de gestión humana y servicio al cliente.

Entre sus componentes principales destacan la capacitación del personal en temas de inclusión laboral, la identificación y acompañamiento de candidatos con discapacidad, y la creación de políticas y entornos laborales accesibles, donde cada persona pueda desarrollar su potencial y aportar desde sus capacidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/acuerdo-dc092389.jpg

Adicionalmente, ambas entidades desarrollarán una estrategia de comunicación conjunta orientada a sensibilizar sobre la importancia de la diversidad humana y destacar los beneficios de contar con equipos de trabajo diversos, comprometidos e inclusivos.

Como parte de esta alianza, Innova Centro será reconocido como "Aliado Estratégico por la Inclusión", reforzando su compromiso con la construcción de una cultura empresarial más humana, responsable y socialmente comprometida.

Más

Esta colaboración constituye un paso significativo hacia la creación de oportunidades laborales equitativas y sostenibles para personas con discapacidad, reafirmando que la inclusión no es solo un valor, sino una práctica transformadora que impulsa el desarrollo social y económico del país.

Te puede interesar Innova Centro expande su presencia con nueva tienda en Multiplaza Charles de Gaulle