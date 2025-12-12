La Fundación Gala 23 reconoce a empresario José Mallén

Myra Hazim y Ocha Caminero entregan una placa de reconocimiento al empresario José Mallén por los grandes aportes en beneficio de la comunidad de San Pedro de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Gala 23 celebró su tradicional cena navideña en honor al empresario José Mallén Santos quien recibió una placa de reconocimiento por sus aportes al desarrollo de su comunidad.

Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo de la presidenta de la Fundación Gala 23 Myra Hazim Frappier, agradeció la generosidad y el compromiso que han contribuido a transformar positivamente la vida de personas de la provincia de San Pedro de Macorís.

"Para nuestra organización es un orgullo contar con un miembro tan distinguido que ha realizado grandes aportes en lo social, deportivo y cultura a nuestra querida sultana del Este y José Mallèn es un orgullo del país".

Dijo que cada gesto de apoyo ha contribuido a transformar positivamente la vida de personas de nuestra provincia que necesitan ayuda.

Destacó que Gala 23 durante este año ha desarrollado una serie de actividades donde los resultados obtenidos superan nuestras expectativas y que ha sido posible a la extraordinaria repuesta de todos los que han colaborado para hacer realidad este proyecto".

Proyectos de gran beneficio

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/13/2-5-ac7fd358.jpg Eliane Mallén, Melinda Brugal y Ana Paula Malln. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/13/7-2-b988192d.jpg Manuel P. Mallén, Laura M. Mallén y Roberto Malln (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/13/9-1-f7da9226.jpg Leonor Gautier, José Rafael Espaillat y Carmen Medina (FUENTE EXTERNA)

Hazim Frappier significó que durante su gestión han implementado una serie de proyectos en beneficio de la comunidad como fue la remoción de la Estación de Bomberos de la comunidad, entrega de medicamentos de un joven con cáncer y asistencia a otras personas en situaciones de necesidad.

Además de colaborar con instituciones que trabajan en beneficio de la comunidad como:

La Estancia de adultos mayores de Punta Garza

Seminario Menor de San Pedro de Macorís

Policlínica modelo Santa Fe

Pastoral de la Salud de la Diócesis de San Pedro de Macorís

El Hogar de Niñas huérfanas del Peñón

La mejora de la iglesia la Altagracia del barrio Hazim.