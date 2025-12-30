×
ROOM Grupo Creativo

ROOM Grupo Creativo recibe reconocimiento en los Reed Latino Awards 2025

El equipo dominicano fue galardonado con el premio a Mejor Spot de TV de más de 60 segundos en Campaña Gubernamental

    Expandir imagen
    ROOM Grupo Creativo recibe reconocimiento en los Reed Latino Awards 2025
    Felix Pinales, Nathalie Hazim y Rosa Correa. (FUENTE EXTERNA)

    ROOM Grupo Creativo formó parte del equipo que llevó a la República Dominicana a obtener un importante reconocimiento internacional en los Reed Latino Awards 2025, gracias a su participación en la campaña gubernamental "La Gracia Navideña", desarrollada para la Dirección General de Aduanas.

    El equipo dominicano fue galardonado con el premio a Mejor Spot de TV de más de 60 segundos en Campaña Gubernamental (Grandes Audiencias), destacándose por una narrativa emocional, sensibilidad social y una comunicación cercana con la ciudadanía, elementos que conectaron de manera efectiva con el público y el jurado internacional.

    "Este reconocimiento honra un trabajo que nació desde la sensibilidad social, la estrategia y el deseo de conectar con la gente desde la verdad y la cercanía. Haber competido y ganado en los Reed Latino demuestra que la creatividad dominicana tiene voz propia y espacio en la región", expresó Nathalie Hazim, en representación del equipo.

    Los Reed Latino Awards, considerados los premios más prestigiosos de la comunicación política, electoral y gubernamental en Iberoamérica, celebraron su decimocuarta edición los días 28 y 29 de noviembre en La Antigua, Guatemala, con la participación de agencias, consultores y gobiernos de toda América Latina, el mercado hispano de Estados Unidos y España.

    Más

    • En esta edición, ROOM Grupo Creativo participó junto a Malagana Records & Filmworks e Inhabitant Global, conformando un equipo dominicano que obtuvo ocho nominaciones oficiales en categorías de Grandes Audiencias.
    • Dentro del proyecto, ROOM Grupo Creativo fue responsable del concepto creativo y visual de la campaña; Malagana Records & Filmworks lideró la producción audiovisual; mientras que Inhabitant Global aportó la estrategia de comunicación, social listening y optimización del impacto digital.
