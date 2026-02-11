Heart Care Dominicana rinde homenaje a Susana Messina de Caro en una velada musical

Aimée Arbaje, Fabiola Herrera de Valdez, Dr. Pedro Ureña Velásquez, Susana Messina de Caro, Montserrat Puig y Sabrina Pou, en la velada musical de Heart Care Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Heart Care Dominicana celebró una emotiva velada musical en el Claustro del Museo de la Catedral, dedicada a honrar la trayectoria, entrega y legado de Susana Messina de Caro, quien durante más de veinticinco años ha servido a la institución con visión, sensibilidad y un profundo compromiso humano.

El encuentro reunió a aliados, donantes, voluntarios, amigos y miembros de la comunidad, en una noche concebida para reconocer una gestión que ha dejado un impacto tangible en la vida de miles de personas en la República Dominicana.

Nueva dirección

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/screen-shot-2026-02-11-at-124342-pm-a74d6e9f.png Fabiola Herrera de Valdez asume la dirección de la fundación como Vicepresidenta de Sostenibilidad de Heart Care Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

Durante la velada, la señora Messina de Caro anunció oficialmente la designación de Fabiola Herrera de Valdez como Vicepresidenta de Sostenibilidad de Heart Care Dominicana, marcando así una nueva etapa de continuidad, fortalecimiento institucional y proyección a futuro.

La noche, titulada Caribe Clásico, fue concebida como un diálogo entre la música académica y la canción latinoamericana, uniendo tradición, emoción y sensibilidad en un espacio de reflexión y celebración.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/5-judy-spearin-aubyn-marath-copy-851cef93.jpg Judy Spearin y Aubyn Marath. (FUENTE EXTERNA)

El programa musical incluyó interpretaciones del Doctor Aubyn Marath, cirujano cardiovascular que desde hace más de una década viaja a la República Dominicana con su equipo médico para realizar, junto a Heart Care Dominicana, cirugías y procedimientos cardiovasculares gratuitos a pacientes en situación de vulnerabilidad.

Le acompañó en el violín Judy Spearin, colaboradora activa de la fundación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/img1324-3a8da6e6.jpg La artista Laura Rivera en plena actuación. (FUENTE EXTERNA)

La velada también contó con la participación de la reconocida cantante Laura Rivera, acompañada al piano por Álvaro Dinzey, y culminó con un emotivo cierre a cargo del cantautor Pedro Fortunato, que conmovió profundamente a los asistentes.

Reconocimiento a Susana Messina

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/img1452-3025e4df.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/img1452-3025e4df.jpg Susana Messina recibe un reconocimiento de manos delDoctor Pedro Ureña Velásquez. (FUENTE EXTERNA)

Uno de los momentos más significativos de la noche fue el reconocimiento a Susana Messina de Caro por su liderazgo visionario y su incansable labor durante más de dos décadas al frente de la institución.

El Doctor Pedro Ureña Velásquez, presidente de la Fundación Heart Care Dominicana, agradeció públicamente su entrega y compromiso, destacando el impacto duradero de su gestión en la consolidación de la fundación como un referente nacional en la atención cardiovascular gratuita para personas de escasos recursos.

Una labor de casi tres décadas

Fundada en el año 2000, Heart Care Dominicana tiene como misión brindar una nueva oportunidad de vida a niños y adultos con enfermedades cardíacas congénitas y adquiridas, eliminando las barreras económicas y de acceso a la salud.

Su labor se sustenta en valores de accesibilidad, sensibilidad, compromiso, integridad, calidad y capacitación continua, con el objetivo de fortalecer comunidades y construir un futuro más sano y esperanzador para el país.

A lo largo de estos años, la fundación ha impactado a más de 25,000 personas, ofreciendo diagnóstico temprano, procedimientos correctivos y seguimiento médico integral, gracias al trabajo conjunto de un equipo local altamente capacitado y especialistas internacionales de primer nivel.

La institución agradeció al Museo de la Catedral por abrir sus puertas y a su equipo de voluntariado por el apoyo brindado, así como a todos los asistentes que hicieron posible una noche cargada de emoción, gratitud y profundo sentido humano.

Con este homenaje, Heart Care Dominicana reafirma su convicción de que sumar voluntades salva vidas, y que cada encuentro que celebra la vida fortalece y amplifica el impacto de su misión.