Grupo SID recibe reconocimiento por más de ocho décadas de compromiso con el desarrollo nacional
La distinción reconoce la permanencia, visión empresarial y el impacto económico, social y ambiental de la empresa a lo largo de su trayectoria
Grupo SID fue reconocido en el marco del Mercado Business Forum – Dominicana Sostenible, por su trayectoria, permanencia y aportes sostenidos al desarrollo económico y social de la República Dominicana.
Destacándose por una visión empresarial que ha impulsado la evolución y el fortalecimiento del grupo y sus empresas, guiada por valores de integridad, innovación y compromiso con el bienestar colectivo.
El reconocimiento resaltó más de ocho décadas de trayectoria empresarial. Hoy, el grupo cuenta con más de 5,000 colaboradores, gestiona un portafolio superior a 130 marcas y mantiene presencia en 21 países.
Esta dimensión evidencia su escala operativa, solidez financiera y proyección internacional, así como su aporte sostenido al desarrollo del país, consolidándolo como un referente de liderazgo, innovación y crecimiento sostenible.
Además, Grupo SID ha demostrado que la sostenibilidad es un eje transversal en su estrategia y guía cada decisión del negocio, integrando dimensiones económica, social y medioambiental.
Esto se traduce en iniciativas como EducaSID, ReforestaSID, Caminantes por la Vida, Inclúyeme SID, el apoyo a la cultura y el deporte, y diversos proyectos comunitarios que generan oportunidades, promueven la inclusión y mejoran la calidad de vida de miles de personas.
Este mismo compromiso se refleja internamente en programas de desarrollo profesional, bienestar integral, formación continua y una cultura organizacional basada en el respeto, la equidad y el crecimiento, elementos que han sido determinantes para su reconocimiento como uno de Los Mejores Lugares para Trabajar, reafirmando su enfoque en el talento, la excelencia y el desarrollo sostenible.
En el área energética y ambiental, Grupo SID ha logrado avances concretos: en los últimos cuatro años, el uso de biomasa permitió aprovechar más de 41,000 toneladas de subproductos industriales, reemplazando millones de galones de diésel y evitando cerca de 40,000 toneladas de CO2e.
Asimismo, la instalación de sistemas fotovoltaicos en los centros de distribución de Induveca y la estandarización de empaques muestran cómo eficiencia, innovación y cuidado del entorno se combinan para generar resultados tangibles.
- El galardón fue recibido por Lil Esteva, Vicepresidente Ejecutiva de Induveca de la mano Patricia de Moya, Presidenta de Mercado Media Network y Sr. Celso Marranzini, presidente del CONEP.
Este reconocimiento reafirma el rol de Grupo SID como un actor clave en la construcción de un desarrollo más sólido, responsable y sostenible para la República Dominicana, y como un referente de permanencia, transformación e impacto positivo en el país.
Sobre iniciativas de Grupo SID
EducaSID
Programa de Grupo SID orientado a fortalecer la educación inclusiva y de calidad para niños de nivel primario.
En 2025 se lanzó una plataforma digital educativa dedicada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), accesible desde el portal del Ministerio de Educación, con recursos interactivos, guías y materiales audiovisuales que apoyan a docentes y estudiantes en la integración de sostenibilidad en las aulas.
ReforestaSID
Grupo SID, a través de su programa ReforestaSID realiza jornadas de reforestación en diferentes puntos de la geografía nacional con el objetivo de mitigar la huella de carbón y aportan el incremento de cobertura boscosa del país. Esta iniciativa ha logrado la siembra de más 195,000 plantas en zonas cercanas a sus empresas.
Fundación Caminantes por la Vida
Esta entidad social de Grupo SID se dedica a la concienciación, prevención y detección temprana del cáncer. Representa el compromiso del grupo empresarial con el bienestar y la salud de las familias dominicanas.
A través de sus caminatas, jornadas comunitarias y alianzas estratégicas con instituciones de salud, impulsa iniciativas orientadas a sensibilizar sobre un diagnóstico oportuno.
Inclúyeme SID
Programa de inclusión laboral cuyo objetivo es integrar personas con discapacidad al entorno productivo mediante formación, acompañamiento y oportunidades reales de empleo.
En 2026 Grupo SID y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) lanzaron un programa de formación dual (modalidad híbrida de educación y práctica en empresa) para personas con discapacidad, como parte de este pilar de inclusión.
La alianza, formalizada con un acuerdo interinstitucional, marca un hito en la preparación técnica y la integración laboral de talento diverso.