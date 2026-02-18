Grupo SID recibe reconocimiento por más de ocho décadas de compromiso con el desarrollo nacional

Patricia De Moya, Lil Esteva y Celso Juan Marranzini recibieron el galardón otorgado a Grupo SID. ( FUENTE EXTERNA )

Grupo SID fue reconocido en el marco del Mercado Business Forum – Dominicana Sostenible, por su trayectoria, permanencia y aportes sostenidos al desarrollo económico y social de la República Dominicana.

Destacándose por una visión empresarial que ha impulsado la evolución y el fortalecimiento del grupo y sus empresas, guiada por valores de integridad, innovación y compromiso con el bienestar colectivo.

El reconocimiento resaltó más de ocho décadas de trayectoria empresarial. Hoy, el grupo cuenta con más de 5,000 colaboradores, gestiona un portafolio superior a 130 marcas y mantiene presencia en 21 países.

Esta dimensión evidencia su escala operativa, solidez financiera y proyección internacional, así como su aporte sostenido al desarrollo del país, consolidándolo como un referente de liderazgo, innovación y crecimiento sostenible.

Además, Grupo SID ha demostrado que la sostenibilidad es un eje transversal en su estrategia y guía cada decisión del negocio, integrando dimensiones económica, social y medioambiental.

Esto se traduce en iniciativas como EducaSID, ReforestaSID, Caminantes por la Vida, Inclúyeme SID, el apoyo a la cultura y el deporte, y diversos proyectos comunitarios que generan oportunidades, promueven la inclusión y mejoran la calidad de vida de miles de personas.

Este mismo compromiso se refleja internamente en programas de desarrollo profesional, bienestar integral, formación continua y una cultura organizacional basada en el respeto, la equidad y el crecimiento, elementos que han sido determinantes para su reconocimiento como uno de Los Mejores Lugares para Trabajar, reafirmando su enfoque en el talento, la excelencia y el desarrollo sostenible.

En el área energética y ambiental, Grupo SID ha logrado avances concretos: en los últimos cuatro años, el uso de biomasa permitió aprovechar más de 41,000 toneladas de subproductos industriales, reemplazando millones de galones de diésel y evitando cerca de 40,000 toneladas de CO2e.

Asimismo, la instalación de sistemas fotovoltaicos en los centros de distribución de Induveca y la estandarización de empaques muestran cómo eficiencia, innovación y cuidado del entorno se combinan para generar resultados tangibles.

El galardón fue recibido por Lil Esteva, Vicepresidente Ejecutiva de Induveca de la mano Patricia de Moya, Presidenta de Mercado Media Network y Sr. Celso Marranzini, presidente del CONEP.

Este reconocimiento reafirma el rol de Grupo SID como un actor clave en la construcción de un desarrollo más sólido, responsable y sostenible para la República Dominicana, y como un referente de permanencia, transformación e impacto positivo en el país.

Sobre iniciativas de Grupo SID

EducaSID

Programa de Grupo SID orientado a fortalecer la educación inclusiva y de calidad para niños de nivel primario.

En 2025 se lanzó una plataforma digital educativa dedicada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), accesible desde el portal del Ministerio de Educación, con recursos interactivos, guías y materiales audiovisuales que apoyan a docentes y estudiantes en la integración de sostenibilidad en las aulas.

ReforestaSID

Grupo SID, a través de su programa ReforestaSID realiza jornadas de reforestación en diferentes puntos de la geografía nacional con el objetivo de mitigar la huella de carbón y aportan el incremento de cobertura boscosa del país. Esta iniciativa ha logrado la siembra de más 195,000 plantas en zonas cercanas a sus empresas.

Fundación Caminantes por la Vida

Esta entidad social de Grupo SID se dedica a la concienciación, prevención y detección temprana del cáncer. Representa el compromiso del grupo empresarial con el bienestar y la salud de las familias dominicanas.

A través de sus caminatas, jornadas comunitarias y alianzas estratégicas con instituciones de salud, impulsa iniciativas orientadas a sensibilizar sobre un diagnóstico oportuno.

Inclúyeme SID

Programa de inclusión laboral cuyo objetivo es integrar personas con discapacidad al entorno productivo mediante formación, acompañamiento y oportunidades reales de empleo.

En 2026 Grupo SID y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) lanzaron un programa de formación dual (modalidad híbrida de educación y práctica en empresa) para personas con discapacidad, como parte de este pilar de inclusión.

La alianza, formalizada con un acuerdo interinstitucional, marca un hito en la preparación técnica y la integración laboral de talento diverso.