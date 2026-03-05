Font Gamundi, S.A., y su marca Arroz La Garza reciben reconocimiento por su trayectoria

José Luis y Felipe Thomas al recibir el reconocimiento al Sello Hecho en República Dominicana por parte de la Vicepresidente de la República Raquel Peña y el Ministro de Industria y Comercio Eduardo Sanz Lovatón. ( FUENTE EXTERNA )

Durante la celebración del tercer aniversario del Sello Hecho en República Dominicana, Font Gamundi, S.A. empresa productora de la marca de Arroz La Garza, fue reconocida con un galardón especial a su trayectoria de más de cien años.

La distinción fue entregada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y el ministro de Industria y Comercio Eduardo Sanz Lovatón a José Luis y Felipe Thomas.

Una nota de prensa explica que este sello representa un esfuerzo de políticas públicas que refuerzan el compromiso en aportar productos netamente dominicanos, que brindan calidad y competitividad en los mercados donde están presentes poniendo en alto la dominicanidad, palabras de los ejecutivos de Font Gamundi que recibieron el galardón.

"Nos unimos a esta celebración y nos comprometemos a seguir brindando un producto estrella referente de calidad en los mercados donde hemos logrado expandirnos, y que forma parte de la mesa de cada dominicano", indicaron José Luis y Felipe Thomas.

Algo de historia

Inició su actividad en 1910 bajo el nombre comercial Arbós & Font y R. Gamundi en La Vega.

Se dedicaba a exportar productos nacionales como café, cacao, arroz, maíz, cueros de res y chivo, bija, miel, lana vegetal a la industria licorera y almacén de provisiones y otros productos del país hacia Estados Unidos y Europa a través del puerto de Sánchez.

Desde 1919 el nombre de Font Gamundi S. A., ha venido creciendo y creciendo desde el mismo corazón del Valle de La Vega.

El arroz ha sido la cuenta más importante para Font, Gamundi S.A., desde la década de los años 30. La primera secadora de arroz que se importó a República Dominicana, vino de las manos de esta importante empresa.

Para este tiempo, prácticamente todo el arroz consumido en nuestro país era importado de Siam (Thailandia) ya que en Dominicana no se producía el cereal con fines comerciales.