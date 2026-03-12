César Iglesias celebra su "Legado" y reconoce 40 años de servicio

César Iglesias celebró la segunda edición de Legado, una iniciativa institucional que reconoce la trayectoria, el compromiso y la dedicación de los colaboradores que han contribuido con su trabajo y constancia a construir la historia y el crecimiento de la organización.

La ceremonia se realizó en el Museo del Pelotero Petromacorisano, y contó con la presencia del Ing. Miguel Feris Chalas, presidente del Comité Ejecutivo de la empresa, junto a miembros del equipo directivo.

Durante esta edición fueron reconocidos 270 colaboradores que han alcanzado 10, 15, 20, 25, 30 y 40 años de servicio. Con esta cantidad, ya son 600 las personas distinguidas a través de esta iniciativa, cuya primera edición se realizó en el 2025.

En ese contexto, durante la ceremonia se entregaron reconocimientos especiales a colaboradores cuya trayectoria representa un ejemplo de dedicación y compromiso con la organización.

Los distinguidos son: Ana Feliz Cordero, por sus 40 años de servicio; César Iván Feris y Carlos Vinicio Ozuna, por tener 30 años en la empresa; Marianela Bueno, por sus 20, y Rosa Dolores Cueto, por su valiosa trayectoria y aportes a la organización.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/miguel-faris-62e45fed.jpeg

Respeto a la trayectoria

A propósito de la celebración, el Ing. Miguel Feris Chalas compartió un mensaje dirigido a los colaboradores presentes, destacando el valor de quienes han dedicado una parte importante de su vida al desarrollo de la empresa.

"Quiero decirles a ustedes, a quienes han dedicado 10, 15, 30 y 40 años a esta empresa que cada uno de ustedes es parte esencial de estos 116 años de historia. Gracias por su entrega, gracias por su disciplina y gracias por confiar su talento a esta casa".

"Porque cuando una empresa honra su historia, valora a su gente y compite con determinación, no solo celebra años: construye generaciones. Y las generaciones que construye son las que lideran", manifestó el presidente del Comité Ejecutivo.

La iniciativa ´Legado´ surge precisamente para destacar esa historia compartida: la de quienes inician su camino en la empresa y la de quienes han dedicado décadas de trabajo para verla crecer y consolidarse.

Con este tipo de iniciativas, César Iglesias reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo una cultura organizacional basada en el respeto por la trayectoria, el reconocimiento al esfuerzo y el valor de las personas que forman parte de su historia.

Fundada en 1910 , César Iglesias es una empresa dominicana con más de un siglo de historia, consolidándose como uno de los principales empleadores de San Pedro de Macorís y del país.

Con una trayectoria en el desarrollo, comercialización y distribución de productos en categorías esenciales como alimentación, cuidado personal y cuidado del hogar, la empresa mantiene un firme compromiso con el desarrollo económico y social de la República Dominicana.

