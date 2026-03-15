AFP Atlántico reconoce el liderazgo femenino en su evento "SuperPoderosas"

Jacoba Frías, Rosa Neris Báez, Ashley Morales, Susana Doñé, María Marte, Alejandra Castillo, Rosa Moreta, Flabia Berroa, Katherine Motyca, Thais Herrera y Cibeles Cheng de Besonias, reconocidas en la actividad "SuperPoderosas" de AFP Atlántico. ( FUENTE EXTERNA )

La Administradora de Fondos de Pensiones reconoció a destacadas mujeres dominicanas durante su evento "SuperPoderosas", una iniciativa que resalta el liderazgo femenino y el impacto positivo de la mujer en distintos ámbitos profesionales y sociales de la República Dominicana.

El reconocimiento se llevó a cabo como parte de esta iniciativa que busca motivar y visibilizar el liderazgo femenino que emerge y se desarrolla en distintos sectores de la sociedad.

Reconocimiento a mujeres dominicanas

En la actividad, celebrada el pasado 13 de marzo, fueron reconocidas destacadas mujeres dominicanas cuya trayectoria ha marcado una diferencia en sus respectivas áreas.

Entre ellas, Thais Herrera, montañista dominicana reconocida por sus expediciones y desafíos de alto nivel; María Marte, reconocida chef dominicana con trayectoria internacional; y Katherine Motyka, CEO de la plataforma solidaria Jompéame.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/15/d221194f-574f-458a-9923-fbeed75cc91b-42dff4e2.jpg Cibeles Cheng de Besonias y Thais Herrera. (FUENTE EXTERNA)

La actividad tuvo lugar en el restaurante Victoria by PorterHouse, donde también fueron reconocidas Cibeles Cheng de Besonias, fundadora de la Fundación St. Jude; Thais Herrera, montañista dominicana que ha representado al país en importantes retos internacionales; y Ashley Morales Cartagena, vicepresidenta del Instituto de Ingeniería Sísmica de los Estados Unidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/15/f6804f60-64a9-473e-9b10-d62a0b88accc-038a6254.jpg Alejandra Castillo y Katherine Motyca. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, como parte de esta iniciativa, AFP Atlántico reconoció a cinco mujeres cuyas historias reflejan esfuerzo, crecimiento profesional y compromiso con su desarrollo personal. Las homenajeadas fueron Rosa Neris Báez García, Flabia María Berroa Tineo, Susana Doñe Corporán, Jacoba Frías López y Rosa María Moreta Feliz de Almonte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/15/e602e49d-e467-45e6-add3-20a9c03a1843-8110c2f4.jpg La chef María Marte. (FUENTE EXTERNA)

En representación de la institución, Alejandra Castillo, miembro del Consejo de AFP Atlántico, destacó la importancia de visibilizar historias que inspiran a otras mujeres y a las nuevas generaciones.

"Con SuperPoderosas buscamos reconocer trayectorias que representan perseverancia, liderazgo y determinación. Son historias que inspiran y reflejan el talento y la capacidad transformadora de la mujer dominicana", expresó.

El evento incluyó un espacio de encuentro entre las homenajeadas e invitados especiales, así como la entrega de reconocimientos que celebraron el impacto que cada una de estas mujeres ha generado en sus respectivos ámbitos.

Con iniciativas como "SuperPoderosas", AFP Atlántico reafirma su compromiso con la promoción de valores que contribuyen al progreso de la sociedad dominicana.