Inauguran la cuarta edición del "Foro Empresarial Puerto Plata"

Mileyka Brugal y José Ignacio Paliza cortan la cinta inaugural del cuarto Foro Empresarial Puerto Plata. Los acompañan Luis Alfredo Bordas y Ana María Frías, miembros del Consejo Directivo de Zona Franca Puerto Plata. ( FUENTE EXTERNA )

Con la presencia del Ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y las principales autoridades de la provincia fue inaugurada la cuarta edición del "Foro Empresarial Puerto Plata" con el tema principal del encadenamiento productivo.

El evento realizado en el Centro de Convenciones del hotel Blue Jacktar, en Playa Dorada, reunió empresas y actores del mundo empresarial de esta pujante provincia del norte del país.

Mileyka Brugal, fundadora del foro y presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata y del Consejo Directivo de Zona Franca Puerto Plata, dijo las palabras de bienvenida de la actividad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/foto-2-luis-alfredo-bordas-ana-maria-frias-mileyka-brugal-jose-ignacio-paliza-claritza-peralta-de-senior-y-roque-garcia-nunez-cortan-la-cinta-inaugural-95bd94b8.jpg Luis Alfredo Bordas, Ana María Frías, Mileyka Brugal, José Ignacio Paliza, Claritza Peralta de Senior y Roque García Núñez cortan la cinta inaugural. (FUENTE EXTERNA)

Ella destacóla participación de más de 50 empresas en un escenario que se ha convertido en un punto de encuentro donde estudiantes, emprendedores, gestores de pequeñas y medianas empresas, así como líderes de grandes compañías, encuentran oportunidades para fortalecer sus capacidades, ampliar sus redes de contacto y descubrir nuevas posibilidades de crecimiento.

"Puerto Plata es una provincia extraordinariamente diversa, nuestros nueve municipios representan una riqueza única en términos de geografía, topografía, producción agrícola, vocación turística y talento humano. Desde nuestras zonas agrícolas y montañosas hasta nuestras costas, desde la actividad comercial urbana hasta el desarrollo industrial y turístico, cada territorio aporta una pieza esencial al rompecabezas del desarrollo económico", expresó la ejecutiva.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/foto-3-los-directivos-del-foro-de-la-camara-de-comercio-y-del-consejo-de-zona-franca-de-puerto-plata-en-el-corte-de-cinta-junto-al-ministro-de-la-presidencia-jose-igna-e9556874.jpg Los directivos del Foro, de la Cámara de Comercio y del Consejo de Zona Franca de Puerto Plata, en el corte de cinta junto al Ministro de la Presidencia, José Ignacio.Los directivos del Foro, de la Cámara de Comercio y del Consejo de Zona Franca de Puerto Plata, en el corte de cinta junto al Ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y autoridades de la provincia. (FUENTE EXTERNA)

Crecimiento de indicadores

La empresaria hizo referencia al tema central del foro: "Encadenamiento productivo: conectando sectores, generando oportunidades, porque queremos aprovechar nuestras fortalezas individuales para construir una economía más integrada, más resiliente y más competitiva".

Brugal habló del crecimiento de los indicadores económicos de la provincia que reflejan la actividad empresarial de Puerto Plata.

Luego del corte de la cinta y de la bendición a cargo del padre Tony Bonilla, el Ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, presentó el programa "META 2036", explicando lo que significa este programa y hacia dónde se dirige el país.

A seguidas Paliza cedió la palabra a Peter A. Prazmowski, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), quien ofreció más detalles de Meta 2036.

Le siguieron dos importantes conferencistas, Iván Gatón con el tema "La geopolítica para comprender el mundo contemporáneo", y el economista Juan Ariel Jiménez quien habló sobre "Economía y los beneficios del encadenamiento productivo".

El primer día del foro cerró con el panel "Puerto Plata, ciudad crucerista" como un caso de éxito de encadenamiento productivo.

La segunda jornada

En la segunda jornada el foro inició con la apertura de la la rueda de negocios organizada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes; y Compras y Contrataciones.

Durante esta actividad los emprendedores sostuvieron breves reuniones con empresas públicas y privadas, poder mostrar sus productos o servicios y así convertirse en suplidores tanto del Estado como del sector privado.

Paralelamente a la rueda de negocios el conferencista internacional Thomas Agrait, habló sobre el tema "No es tu negocio que limita tu éxito...es tu cerebro: Neurociencia para Jóvenes Empresarios que quieren dominar el juego".

El Banco Caribe tuvo una charla sobre el "Comercio en Puerto Plata: retos, financiamiento y oportunidades en tiempos de transformación", para continuar con la charla "Cómo resolver la facturación electrónica sin estrés" a cargo de Félix Rosa conocido como @themoneycoach.

El foro empresarial no podía dejar a un lado la inteligencia artificial y se hicieron acompañar por los facilitadores de la prestigiosa BARNA Escuela de Negocios para tratar el tema "La IA como el aliado que potencia tu talento".

En la tarde de cierre el escenario fue para Angel del Rosario con el tema "Desarrollo Inmobiliario de Puerto Plata", y el cierre fue con el panel "Cómo incursionar y hacer negocios desde el sector de Zonas Francas", moderado por Marco Cabral, presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas del Cibao.

Esta actividad contó con la participación de los panelistas Johannes Kelner, ex Viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales ; Frank Rodríguez, rector de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA); y Alex Tanellan, propietario de Infiniti Souvenirs & Gift.