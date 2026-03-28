Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana celebra 37 años de labor en RD

Susana Díaz, Evelyn Méndez de Ortega, Jenny González, Lissette Pérez y Nelson Santana participaron en la actividad de Adoarh. ( FUENTE EXTERNA )

Con una trayectoria de 37 años impulsando la profesionalización y el desarrollo estratégico de la Gestión Humana en el país, la Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana (Adoarh) celebró su aniversario reafirmando su liderazgo y compromiso con el fortalecimiento del talento en las organizaciones dominicanas.

La conmemoración tuvo lugar durante el cóctel Aniversario Adoarh, celebrado en District, Naco, donde se dieron cita miembros, aliados estratégicos y profesionales del sector para reconocer los logros alcanzados y proyectar los próximos pasos de la institución.

La actividad estuvo encabezada por la presidenta de la asociación, Jenny González, acompañada por los miembros de la junta directiva: Evelyn Méndez de Ortega, vicepresidenta; Lissette Pérez, tesorera; Susana Díaz, secretaria; y Nelson Santana, vocal, quienes han desempeñado un rol clave en la consolidación institucional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/28/2la-asociacion-dominicana-de-administradores-de-gestion-humana-celebra-37-anos-fortaleciendo-la-gestion-humana-en-republica-dominicana-025e4ee3.jpeg La Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana celebra 37 años fortaleciendo la Gestión Humana en República Dominicana. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/28/5victor-herrera-silvani-hernandez-y-salvador-espinal-0124aaf2.jpeg Víctor Herrera. Silvani Hernández y Salvador Espinal. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/28/6-maria-del-carmen-gil-y-roselys-arias-7b309143.jpeg María del Carmen Gil y Roselys Arias. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/28/7indiana-tamarez-leticia-centurion-y-casilla-arriaga-39622890.jpeg Indiana Tamarez, Leticia. Centurion y Casilla Arriaga. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

"Hoy celebramos casi cuatro décadas acompañando, integrando y desarrollando a los profesionales de gestión humana en la República Dominicana, con un propósito claro: impulsamos la gestión de personas para transformar las organizaciones y el país. Tenemos el compromiso de seguir elevando el impacto de nuestra profesión, de formar a nuevas generaciones y de continuar posicionando la gestión humana como un pilar estratégico en nuestras organizaciones. Al mirar hacia adelante, estoy convencida de que lo mejor aún está por venir", expresó Jenny González durante su discurso.

González también resaltó que: "Nuestra membresía asciende a más de mil profesionales, con una voz más amplia, diversa y activa. Nos llena de orgullo ver cómo Adoarh ha crecido hasta consolidarse como un referente nacional en gestión humana, siendo una asociación sólida, incluyente y socialmente responsable".

Un momento de profunda emotividad durante el acto fue el tributo a la memoria de Eladio Uribe, pasado presidente de la asociación y de la Fidagh.

Jenny González recordó sus invaluables aportes y su entrega genuina, definiéndolo como un ´impulsor incansable y un embajador que llevó el nombre de Adoarh muy en alto´. Para la directiva, celebrar este 37 aniversario es también una oportunidad para honrar a quienes construyeron el camino que hoy transita la institución.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/28/3neyda-iglesias-y-evelyn-ortiz-10a45265.jpeg Neyda Iglesias y Evelyn Ortiz. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/28/4miguelina-veras-crisalida-de-oleo-y-doneli-gonzalez-875117f9.jpeg Miguelina Veras, Crisálida De Óleo y Doneli Gonzalez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/28/8alidi-valerio-y-natalia-escolastico-f9b8d476.jpeg Alidi Valerio y Natalia Escolastico. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/28/9wilmer-alejo-y-arianny-meran-0c143768.jpeg Wilmer Alejo y Arianny Merán. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

La celebración no solo fue un repaso de logros, sino una noche de risas necesarias. El reconocido standupero, actor y humorista Fernando Pucheu, con su veteranía en los medios y su agudeza para retratar la cotidianidad, fue el encargado de poner el sello de humor a la velada.

Pucheu logró que los directores de gestión humana se vieran reflejados en sus rutinas, recordándoles que, en medio de la estrategia y los procesos, la risa sigue siendo la mejor herramienta de conexión humana.

Adoarh está afiliada internacionalmente a la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana y a la World Federation of People Management Associations, fortaleciendo su vinculación con redes globales y regionales dedicadas al desarrollo de la gestión humana.

A lo largo de casi cuatro décadas, la asociación ha promovido espacios de formación, diálogo e intercambio de buenas prácticas que impactan positivamente tanto a las organizaciones como a las personas, manteniendo firme su compromiso de transformar el talento en impacto y contribuir al desarrollo del país.

Sobre Adoarh

Fundada en 1989, Adoarh es una organización profesional sin fines de lucro, cuyo propósito principal es integrar a los profesionales del ámbito de la gestión humana de los diversos sectores de la economía nacional, contribuyendo al fortalecimiento de esta función y al desarrollo integral de sus miembros.