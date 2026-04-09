La Fundación De Mujer a Mujer realiza la tercera edición de "Grandiosas mujeres con propósitos"

Farah de la Mota, Jacqueline Tineo, Jatnna Tavárez, Jackeline Soriano Fountain y Vitalina Feliz. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación De Mujer a Mujer celebró con gran éxito la tercera edición de Grandiosas Mujeres con Propósitos RD, en las instalaciones de Acrópolis Business Mall, reuniendo a destacadas mujeres, líderes comunitarias, profesionales y representantes de distintos sectores de la sociedad.

En esta ocasión bajo el lema: "Lo que somos cuando nadie nos mira: mujeres con propósitos que sostienen la vida y transforman la comunidad" se convirtió en un espacio de reflexión, honra y reconocimiento al valor esencial de la mujer en la sociedad.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la reconocida presentadora y productora de televisión Jatnna Tavárez, quien fungió como maestra de ceremonias, aportando su carisma y respaldo constante a la misión de la fundación.

La jornada contó con la participación de reconocidas expositoras y conferencistas, quienes compartieron mensajes inspiradores como: Jackeline Soriano Fountain, vicepresidenta de la fundación, con el tema: "La vida que sostenemos cada día".

De igual modo, Vitalina Feliz, empresaria, con su ponencia: "El valor de lo que no se aplaude"; Farah de la Mota, comunicadora, quien expuso sobre "Cuando el servicio se vuelve un legado" y Jacqueline Tineo, presidenta de la fundación, con su ponencia: "Honrar la vida que habita en nosotras".

Durante sus palabras centrales la presidenta de la fundación, Jacqueline Tineo, expresó: "Honrar la vida que habita en nosotras es respetar, reconocer y validar la vida misma que portan las mujeres. Honrar esa vida es dignificar a cada mujer".

"Por lo tanto, cuando hablamos de grandiosas, hablamos de honrar esa vida de cada mujer, una mujer es grande, porque Dios la hizo así, con un valor incalculable".

"Hablamos de lo que no se ve, de lo que somos cuando nadie nos mira, queremos decir: aquí estamos. Somos lo que somos, aunque no nos vean, aunque no nos miren. Nosotras aportamos, nosotras importamos y nosotras sostenemos la vida", afirmó.

Durante el evento se reafirmó, un mensaje que trasciende, "las mujeres sostienen la vida y transforman la comunidad", destacando el rol esencial que desempeñan en la familia, la sociedad y las futuras generaciones.

La Fundación De Mujer a Mujer tiene como objetivo principal promover la tolerancia cero a la violencia doméstica, trabajando activamente en la concientización, prevención y acompañamiento integral.

Reconocimientos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/mujeres-reconocidas-3-00fcb19a.jpg Jackeline Soriano Fountain, Jacqueline Tineo, las reconocidas Esther Jiménez y Nereyda Castillo y Jatnna Tavárez. (FUENTE EXTERNA)

En esta edición fueron honradas dos mujeres dominicanas, cuyos testimonios representan resiliencia, servicio y transformación:

Nereyda Castillo . Reconocida comunicadora dominicana con más de tres décadas de trayectoria en radio y televisión, destacándose como voz comercial, productora y maestra de ceremonias . Ha trabajado con importantes instituciones nacionales e internacionales y ha sido galardonada en múltiples ocasiones con el premio Micrófono de Oro , consolidándose como una figura influyente en los medios y en la formación de la comunicación efectiva.

. Reconocida con más de tres décadas de trayectoria en radio y televisión, destacándose como voz comercial, productora y . Ha trabajado con importantes instituciones nacionales e internacionales y ha sido galardonada en múltiples ocasiones con el premio , consolidándose como una figura influyente en los medios y en la formación de la comunicación efectiva. Esther Jiménez. Sobreviviente de violencia y ejemplo de resiliencia. Víctima de un ataque con ácido en el pasado, ha transformado su dolor en propósito, levantándose con valentía y convirtiéndose en una voz de esperanza para otras mujeres. https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/mujeres-reconocidas-2-41f55a04.jpg Pastora Florangel de Jesús, Fanny Zuleika Guzmán y Jiulianiz R. Ramírez M. (FUENTE EXTERNA)

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