Reid & Compañía y Autocamiones celebran su Premiación Anual de Dealers 2026

Los reconocidos durantes la Premiación Anual de Dealers 2026 junto a los ejecutivos de Reid & Compañía. ( FUENTE EXTERNA )

Reid & Compañía y Autocamiones celebraron su Premiación Anual de Dealers 2026, un encuentro diseñado para reconocer el desempeño, compromiso y resultados de sus socios comerciales durante el año 2025, en representación de las marcas Isuzu, Jeep y Ram.

La jornada inició con las palabras de bienvenida de Diana Ramos, directora ejecutiva de ambas empresas, quien agradeció la confianza y el esfuerzo sostenido de los dealers.

"Este espacio nos permite reconocer la excelencia en la gestión y el alto desempeño de quienes representan nuestras marcas, al tiempo que reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando su crecimiento", expresó.

Durante el evento, Ramón González y Eduardo Félix, gerentes de negocios automotrices, compartieron una visión actualizada del comportamiento del sector en 2025, así como las principales proyecciones y metas que marcarán el rumbo para 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/1--georgia-anne-reid-jose-hurtado-eduardo-felix-y-franklin-pla-1e8f3729.jpg Georgia Anne Reid, José Hurtado, Eduardo Felix y Franklin Pla (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/2--georgia-anne-reid-clara-reid-de-frankenberg-jose-cepin-milvia-cepin-y-freman-cepin-aeaac9f2.jpg Georgia Anne Reid, Clara Reid de Frankenberg, José Cepín, Milvia Cepín y Freman Cepín. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/3--georgia-anne-reid-jose-rafael-gomez-y-yoselin-taveraz-franklin-pla-eduardo-felix-35d193b6.jpg Georgia Anne Reid, José Rafael Gómez, Yoselin Taveraz, Franklin Pla y Eduardo Felix. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/4--miguel-angel-guzman-georgia-anne-reid-carlos-guzman-eduardo-felix-c63fe1e3.jpg Miguel Ángel Guzmán, Georgia Anne Reid, Carlos Guzmán y Eduardo Félix. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/5--georgia-anne-reid-juliana-ochoa--anthony-ochoa-y-eduardo-felix-516db552.jpg Georgia Anne Reid, Juliana Ochoa, Anthony Ochoa y Eduardo Félix. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/6--ramon-gonzalez-jose-hurtado-clara-reid-de-frankenberg-y-franklin-pla-d887f25c.jpg Ramón González, José Hurtado, Clara Reid de Frankenberg y Franklin Pla. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Asimismo, contó con la participación de Franklyn Pla, gerente Jr. de Negocios Dealers, quien formó parte de la jornada junto al equipo.

En el acto de premiación, se reconoció al dealer de Reid & Compañía para las marcas Jeep y Ram con mayor desempeño en ventas.

La entrega fue encabezada por Clara Reid de Frankenberg, junto a Ramón González, quienes otorgaron el reconocimiento a Auto Mayella por alcanzar el mayor volumen de ventas en el canal de dealers.

Dealers distinguidos

De igual forma, se distinguió a los dealers de Autocamiones, representantes de Isuzu, que alcanzaron resultados sobresalientes. En esta entrega participaron Georgia Anne Reid, presidente de Autocamiones, y Eduardo Félix, quienes reconocieron a Hino Autos, Espaillat Motors y Ochoa Hermanos, así como a Auto Mayella por su mayor crecimiento.

En el marco de la actividad, se realizó además un emotivo reconocimiento a la trayectoria, otorgado a Rafael Antonio Cepin "don Pepe", de Pepe Motors, en honor a su destacada trayectoria y valiosa contribución al desarrollo del sector.

Con esta premiación, ambas empresas consolidan su apuesta por el trabajo en conjunto, reconociendo que el éxito compartido es clave para seguir impulsando el crecimiento del sector automotriz.