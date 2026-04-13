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Casa Oliver
Casa Oliver

La Casa Oliver recibe reconocimiento

La distinción responde al impacto estructural en los parques industriales del país, su contribución a la creación de empleos formales y el dinamismo exportador

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    La Casa Oliver recibe reconocimiento
    Karel Castillo, Ana Catalina Ce´spedes, Ma´ximo Lo´pez - Oliver, Pedro Ramo´n Lo´pez Oliver, Rafael Ulises Cruz y Eddy Olivares. (FUENTE EXTERNA)

     La empresa dominicana Casa Oliver recibió el Reconocimiento a la Innovación Industrial Manufacturera 2025, otorgado por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), como parte de su estrategia sostenida de innovación, eficiencia productiva y fortalecimiento del ecosistema industrial nacional. 

    La distinción responde al impacto estructural  en los parques industriales del país, su contribución a la creación de empleos formales, el dinamismo exportador y su rol como empresa ancla dentro de la cadena de valor manufacturera.

    La firma ha desarrollado un modelo de gestión enfocado en la optimización de procesos, la transferencia de conocimiento técnico y el desarrollo del capital humano, factores determinantes para la competitividad empresarial en un entorno globalizado.

    Un impulso a continuar

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    Infografía
    Placa de reconocimiento. (FUENTE EXTERNA)

    Al recibir el galardón, el fundador de Casa Oliver, Pedro Ramón López Oliver, destacó el significado de esta distinción para la empresa. "Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la competitividad, y nos impulsa a seguir proyectando el nombre de la República Dominicana en los mercados internacionales", puntualizó López Oliver.

    El director general de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez, subrayó que "la innovación industrial es un eje clave para transformar desafíos en oportunidades, fortalecer la base manufacturera y consolidar a la industria como pilar del crecimiento económico sostenible".

    Con una sólida trayectoria en el sector de bebidas premium, la empresa representa marcas de alto valor a través de Oliver Rums, entre ellas:

    • Cubaney
    • Quorhum
    • Presidencial
    • Unhiq XO
    • Opthimus
    • Puntacana Club 
    • Exquisito
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