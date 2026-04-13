La Casa Oliver recibe reconocimiento

La empresa dominicana Casa Oliver recibió el Reconocimiento a la Innovación Industrial Manufacturera 2025, otorgado por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), como parte de su estrategia sostenida de innovación, eficiencia productiva y fortalecimiento del ecosistema industrial nacional.

La distinción responde al impacto estructural en los parques industriales del país, su contribución a la creación de empleos formales, el dinamismo exportador y su rol como empresa ancla dentro de la cadena de valor manufacturera.

La firma ha desarrollado un modelo de gestión enfocado en la optimización de procesos, la transferencia de conocimiento técnico y el desarrollo del capital humano, factores determinantes para la competitividad empresarial en un entorno globalizado.

Un impulso a continuar

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/2--imagen-reconocimiento-a-casa-oliver-1-7ae9f53b.jpeg Placa de reconocimiento. (FUENTE EXTERNA)

Al recibir el galardón, el fundador de Casa Oliver, Pedro Ramón López Oliver, destacó el significado de esta distinción para la empresa. "Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la competitividad, y nos impulsa a seguir proyectando el nombre de la República Dominicana en los mercados internacionales", puntualizó López Oliver.

El director general de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez, subrayó que "la innovación industrial es un eje clave para transformar desafíos en oportunidades, fortalecer la base manufacturera y consolidar a la industria como pilar del crecimiento económico sostenible".

Con una sólida trayectoria en el sector de bebidas premium, la empresa representa marcas de alto valor a través de Oliver Rums, entre ellas:

Cubaney

Quorhum

Presidencial

Unhiq XO

Opthimus

Puntacana Club

Exquisito