Reconocen trayectoria de la periodista Ana Mercy Otáñez

La periodista y estratega en comunicación Ana Mercy Otáñez fue distinguida con una Proclama oficial del Estado de New Jersey, en reconocimiento a su ejemplar trayectoria, liderazgo y aportes su ejercicio profesional.

La distinción fue otorgada por el asambleísta del Distrito 33, Larry Wainstein, quien resaltó el impacto del trabajo de Otáñez en el fortalecimiento del periodismo y el liderazgo femenino, así como su firme compromiso con una comunicación basada en valores éticos y sociales.

La entrega se llevó a cabo durante un encuentro especial en el estado de New Jersey, donde se dieron cita destacados profesionales del periodismo, tanto de la diáspora como de la República Dominicana, para celebrar la excelencia en la comunicación.

Este reconocimiento subraya la proyección internacional de la periodista dominicana, cuya labor se caracteriza por la empatía, la autenticidad y una vocación de servicio que trasciende fronteras. Al recibir la Proclama, Otáñez expresó su profunda gratitud y reafirmó el compromiso que guía su carrera:

"Más que un reconocimiento personal, recibo esta distinción como un compromiso renovado para continuar siendo una voz que informe desde la verdad, la empatía y el servicio a la gente", manifestó la periodista.

Sobre la profesional

Con una sólida trayectoria en medios de comunicación, plataformas digitales y espacios de consultoría estratégica, Ana Mercy Otáñez se ha consolidado como:

Líder de opinión

Conferencista

Autora

A través de su labor, continúa llevando un mensaje de inspiración y resiliencia, impactando positivamente a diversas audiencias y reafirmando que la comunicación es una herramienta fundamental para la transformación social.

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