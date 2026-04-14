Centro Cultural Banreservas reconoce la trayectoria de Giovanny Cruz

El patio español del Centro Cultural Banreservas ha vuelto a ser el escenario de buenas noticias. En esta ocasión, fue para rendir tributo a Giovanny Cruz, un artista que poca presentación amerita, pues goza de una trayectoria que ha sabido dialogar con la identidad y la memoria de la República Dominicana.

Fue un encuentro que fluyó sin una estructura estricta. En él, las palabras de gratitud, exaltación y buenas nuevas se entrelazaron con el anuncio del cierre de la quinta temporada de Teatro Banreservas, que da paso a la sexta.

En esta nueva etapa también hay vínculos con el gran artista, a quien se fue dedicada esta edición que ahora culmina y que se llevó a cabo en Santo Domingo y Santiago.

Para hacer entrega de la distinción, Franklin Soriano tomó la palabra. No habló únicamente del reconocimiento individual, sino de una responsabilidad colectiva: la de visibilizar el talento que da sentido a la cultura.

A su lado, Guillermo Cordero, arquitecto de esta plataforma escénica, subrayó algo que a menudo se olvida: homenajear a un creador es también trazar una ruta para quienes vienen detrás.

Dar de lo recibido

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/img-20260414-wa0461-bf7e575d.jpg La quinta Temporada de Teatro, que recién terminó, fue dedicada al destacado dramaturgo dominicano. (SAMIL MATEO)

Giovanny Cruz, luego de recibir su placa, se dirigió a un público que lo acogió con aplausos. Habló de sus tempranos vínculos con Banreservas, de la gratitud que siente hacia el país y ofreció otras reflexiones que, más que un discurso, fueron un regalo poético.

Asimismo, anunció un curso gratuito para la formación de actores, como una forma de compartir parte del conocimiento que ha recibido: una semilla que sembrará y a la que se niega a ponerle un valor económico.

Hizo pública su disposición para que se haga tanto en la ciudad capital y en Santiago.

Así fue el cierre de la primera parte de la velada, que continuó en un ambiente relajado y ameno.