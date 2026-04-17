Colegio San Judas Tadeo conquista la First Lego League 2026

El equipo del colegio San Judas Tadeo, SJT Dolphins, ganó el máximo galardón en la First Lego League, asegurando a República Dominicana en la competencia internacional que se celebrará en Boston. ( FUENTE EXTERNA )

El talento joven dominicano volvió a brillar -esta vez con piezas Lego y mucha ingeniería de por medio- cuando el equipo de robótica del Colegio San Judas Tadeo se alzó con el primer lugar en la First Lego League (FLL) 2026, consolidándose como uno de los proyectos estudiantiles más sólidos del país en ciencia y tecnología.

Gracias a este triunfo, los estudiantes representarán a República Dominicana en la competencia internacional que se celebrará en junio en Boston, un escenario donde medirán su ingenio con equipos de todo el mundo.

La jornada tuvo lugar en el Carol Morgan School y reunió a decenas de equipos escolares que presentaron soluciones innovadoras a problemas reales, todas impulsadas por la robótica.

En total, participaron 60 centros educativos -27 públicos y semipúblicos, y 33 privados-, reflejando el creciente interés por la educación tecnológica en el país.

Ingenio en acción

Entre todos, destacó el equipo SJT Dolphins, que se llevó uno de los premios principales, el Gran Champion Award, el máximo reconocimiento de la competencia. Sus propuestas, centradas en la exploración arqueológica sostenible, apostaron por el uso de la tecnología como aliada en la preservación del patrimonio cultural.

Pero más allá de los trofeos, lo que quedó claro fue el nivel. Los estudiantes demostraron habilidades en programación, diseño y pensamiento crítico, pilares de una formación que cada vez gana más terreno en el sistema educativo dominicano.

Desde el Colegio San Judas Tadeo, el orgullo es evidente: "Este triunfo no solo es un trofeo, es la demostración de que con esfuerzo, creatividad y trabajo en equipo, no hay límites", expresó desde sus redes sociales.

Por su parte, entidades aliadas como el Banco Popular reafirmaron su respaldo a este tipo de iniciativas, que impactan directamente en la formación de futuras generaciones en áreas STEM.

En conjunto, la First Lego League se sigue posicionando como una plataforma clave para impulsar el talento joven, conectando aprendizaje, innovación y propósito. Y si algo dejó esta edición, es una certeza: hay una nueva generación lista para construir -literalmente- el futuro.