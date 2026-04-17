Headrick Rizik Álvarez & Fernández reconocida como Firma Legal del Año

La firma Headrick Rizik Álvarez & Fernández fue reconocida como “Firma de Abogados del Año de República Dominicana” en los Chambers Latin America Awards 2026 en el marco del 40 aniversario recientemente celebrado por la firma. ( FUENTE EXTERNA )

La firma Headrick Rizik Álvarez & Fernández fue reconocida como “Firma de Abogados del Año de República Dominicana” en los Chambers Latin America Awards 2026, organizados por Chambers & Partners, el directorio legal más reconocido del mundo. La premiación se celebró recientemente en la Ciudad de México.

Este galardón es un oportuno reconocimiento en el marco del 40 aniversario recientemente celebrado por la firma, y más aún pues con este reconocimiento, Headrick Rizik Álvarez & Fernández alcanza un total de diez (10) galardones en esta categoría desde 2012, y seis (6) años consecutivos recibiendo esta distinción, consolidando así su liderazgo en el mercado legal dominicano y de la región.

Reconocimientos a firmas de abogados

Los Chambers Latin America Awards, otorgados por la firma de investigación legal con sede en Londres, Chambers & Partners, reconocen a las firmas de abogados más destacadas de la región.

Los ganadores son seleccionados tomando en cuenta factores como su participación en transacciones y casos de alto perfil, innovación jurídica, crecimiento estratégico y la opinión de clientes y abogados del mercado, recabada a través del riguroso proceso de investigación independiente que realiza la publicación.

Como parte de la evaluación que sustenta este reconocimiento, Headrick Rizik Álvarez & Fernández obtuvo el máximo ranking (Banda 1) en las áreas de Derecho Corporativo/Comercial, Propiedad Intelectual, Resolución de Disputas y Derecho Laboral, además de Banda 2 en Derecho Inmobiliario, de acuerdo con las más recientes clasificaciones de Chambers and Partners.

Estos resultados reflejan la fortaleza multidisciplinaria de la firma, así como la confianza sostenida de sus clientes y el reconocimiento del mercado a la calidad de su asesoría.

La firma Headrick Rizik Álvarez & Fernández cuenta actualmente con quince (15) socios, quienes lideran las distintas áreas de práctica y han contribuido al posicionamiento de la firma como una de las más destacadas del país:

Roberto Rizik.

Francisco Alvarez.

Mary Fernández.

Marisol Vicens.

Sarah de León Perelló.

Tomás Hernández.

Jaime Senior.

Julio Camejo.

Annalisa Jáquez.

Eileen Jiménez.

Carolina Silié.

Fernando Marranzini.

Juan José Espaillat.

Miguelina Figueroa.

Rafael Santana.

Este galardón reafirma la trayectoria de Headrick Rizik Álvarez & Fernández como una de las firmas líderes en la República Dominicana, destacándose por su excelencia profesional, su participación en operaciones complejas y su compromiso continuo con brindar asesoría legal de la más alta calidad.