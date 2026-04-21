Entregan el Premio Pluma a la Excelencia Logomarca 2026 a destacadas personalidades

En el marco del 40 aniversario de la empresa Logomarca, que preside Lorenzo Gómez Marín, se ha reanudado el Premio Pluma a la Excelencia Logomarca 2026.

En esta ocasión reconoció la admirable trayectoria de profesionales ilustres como Roberto Cassá y Rafael Peralta Romero, así como la periodista Edith Febles.

Lorenzo Gómez Marín expresó que esta es la forma de lanzar el 40 aniversario de Logomarca. El premio se había iniciado en 2009 y se mantuvo vigente hasta 2014, cuando, por diversas razones de la coyuntura, se dejó de entregar.

Además, dejó saber que la iniciativa es coauspiciado por la empresa At Cross Company, que aporta la pluma fuente entregada a los ganadores, consiste en una placa de diseño original grabada en låser sobre acrílico.

Palabras de los reconocidos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/img-20260421-wa0402-21776643.jpg La distinción se realizó en el edificio de Logomarca. (SAMIL MATEO)

Para el escritor Peralta Romero "quien se descubre el don para escribir debe asumir la responsabilidad de hacerlo y aceptar que se trata de un compromiso con la sociedad. Cual que sea la rama de la escritura: ficción literaria, historia o periodismo, por ejemplo", expresó.

El también miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua calificó la premiación como "la más alta valoración de mi quehacer literario...

Lo asumo como la más alta valoración de mi quehacer literario".

En el momento de su discurso recordó sus inicios.

Llegada la oportunidad de dirigirse a los presentes, Febles la acogió desde su rol periodistica. Denunció y detalló situaciones preocupantes, en su mayoría vinculada a la corrupción, que estan afectando República Dominicana.

Luego agradeció por la distinción, como también lo Cassá durante, este encuentro íntimo en el edificio de Logomarca.