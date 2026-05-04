Imca y Fondo Agua Santo Domingo firman acuerdo de colaboración

Pedro Esteva, presidente de Imca y Roberto Herrera, presidente de la Junta Directiva del Fondo Agua Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

Imca y el Fondo Agua Santo Domingo (FASD) formalizaron un acuerdo de colaboración orientado a desarrollar acciones de restauración ecológica en la cuenca del río Ozama, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para el Gran Santo Domingo.

A través de este acuerdo, Imca realizará una contribución económica durante un período de tres años para apoyar la implementación del proyecto "Apoyo a la conservación ecológica de ecosistemas reguladores del flujo hídrico en la cuenca del río Ozama".

En él se contempla la intervención de cuatro hectáreas anuales mediante el establecimiento de sistemas agroforestales y la siembra de aproximadamente 4,400 plantas por año, para un total estimado de 13,200 plantas durante la vigencia del convenio.

Esta alianza se enmarca en el programa de IMCA, Valora Sostenibilidad, el cual prioriza el manejo responsable del agua y la protección del medio ambiente como ejes clave de su estrategia ambiental, social y de gobernanza (ASG).

Una visión hacia la protección

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/3-acuerdo-de-firma-de-colaboracion-junto-a-imca-y-fasd-2026-002-cd2d1174.jpg Acuerdo de firma de colaboración junto a IMCA y FASD 2026. (FUENTE EXTERNA)

"Este acuerdo responde a una visión clara: las empresas tenemos un rol que jugar en la protección de los recursos que hacen posible nuestra operación. Apostar por la recuperación de las cuencas es una forma concreta de contribuir al país mientras fortalecemos la sostenibilidad de nuestras propias actividades", expresó Pedro Esteva, presidente de IMCA.

Por su parte, el Fondo Agua Santo Domingo estará a cargo de la ejecución técnica del proyecto, integrando a comunidades locales en la implementación de buenas prácticas productivas, restauración de suelos y recuperación de ecosistemas que regulan el ciclo del agua.

"Lo relevante de este tipo de acuerdos es que conectan la inversión privada con resultados tangibles en el territorio. Intervenir las cuencas permite mejorar la disponibilidad de agua, fortalecer actividades productivas y generar beneficios directos para las comunidades", señaló Roberto Alfredo Herrera, presidente del Fondo Agua de Santo Domingo.

La firma de este acuerdo refuerza la importancia de la colaboración entre el sector privado y organizaciones de la sociedad civil para avanzar hacia una gestión hídrica más integrada, donde la inversión en la naturaleza se traduce en beneficios ambientales, sociales y económicos para el país.