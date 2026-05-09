La Fundación Alberto Cruz presenta en Madrid la publicación sobre la obra de Quisqueya Henríquez

Manuel Blanco, Alberto Cruz, Isabel García, Isabella Lenzi, Alfonsina Martínez participaron en la publicación oficial de la exposición "El centro puede estar en todas partes", libro dedicado a la obra de Quisqueya Henríquez. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Alberto Cruz, junto a la Universidad Complutense de Madrid y Ediciones Complutense, presentó en Madrid la publicación oficial de la exposición El centro puede estar en todas partes, en un encuentro que reunió a importantes figuras del ámbito académico, curatorial y artístico internacional.

La publicación, concebida como una herramienta de investigación, documentación y memoria, amplía el alcance de la exposición, pues reúne un extenso archivo visual de sus obras, materiales de proceso y documentación inédita, resultado de un exhaustivo trabajo de estudio y archivo impulsado por la Fundación.

El libro se consolida como una referencia fundamental para el análisis de la práctica artística de Quisqueya Henríquez y del arte contemporáneo del Caribe y Latinoamérica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/09/libro-9d6b2c8b.jpg

Este proyecto expositivo y editorial hizo posible la compilación más amplia y rigurosa realizada hasta la fecha sobre la obra de la destacada artista caribeña, nacida en La Habana en 1966 y fallecida en Santo Domingo en 2024, y contó con el acompañamiento del Estate de Quisqueya Henríquez.

Durante el encuentro, Alberto Cruz, presidente de la Fundación, destacó el valor de la exposición y de esta publicación como herramientas para ampliar la visibilidad del arte caribeño en espacios académicos y culturales de alcance internacional.

“En más de una ocasión Quisqueya y yo imaginamos juntos la posibilidad de hacer una exposición como esta. Qué orgullo que el arte caribeño, representado por una artista tan importante, tenga hoy su muestra en el ámbito de una universidad con la trayectoria de la Complutense de Madrid y en un espacio como el c arte c, con tanta historia y relevancia en el contexto académico y artístico”, expresó Cruz.

Asimismo, subrayó el impacto de Henríquez en la región: “Estamos contentos de presentar esta publicación dedicada a una artista trascendental para el Caribe como lo fue Quisqueya Henríquez, cuya obra transformó la manera de pensar y hacer arte en la República Dominicana y en toda la región”.

Figuras del arte

La actividad contó con la participación de Isabel García Fernández, en representación de la Universidad Complutense de Madrid; Isabella Lenzi y Alfonsina Martínez, integrantes del equipo curatorial de la Fundación; y el arquitecto Manuel Blanco, quien aporta a la publicación una mirada cercana e íntima sobre la vida y trayectoria de Quisqueya.

El encuentro reunió además a destacadas personalidades del ámbito artístico y cultural, entre ellos representantes del Museo Reina Sofía, el Instituto Cervantes, la Galería Formato Cómodo y otros invitados vinculados al ecosistema cultural madrileño.