Reconocen al doctor Fausto Hiraldo Zabala por sus aportes a la medicina interna en RD

El doctor Fausto Hiraldo Zabala fue reconocido por sus aportes y trayectoria en la medicina interna durante la celebración del XIX Congreso Dominicano de Medicina Interna (SMIRD) 2026.

El homenaje, realizado por la Sociedad de Medicina Interna de la República Dominicana, destacó los más de 34 años de ejercicio profesional del especialista y su compromiso con el fortalecimiento del gremio médico y la formación continua de los internistas en el país.

Luego de la proyección de un audiovisual en el que amigos, familiares y colegas expresaron palabras de admiración y reconocimiento hacia el especialista, Fausto Hiraldo Zabala agradeció la distinción y aseguró que la recibe con humildad por provenir del colectivo de internistas dominicanos.

"Lo recibo porque viene del seno de la junta directiva de la sociedad, la cual representa al colectivo de internistas de mi país. Siempre he estado dispuesto a servir a la sociedad, como lo he hecho durante estos 34 años de carrera como internista", expresó el expresidente en el período 2012-2014.

Durante sus palabras, recordó con emoción a colegas y amigos que han formado parte de su trayectoria profesional, entre ellos antiguos compañeros de pasantía, residencia médica y ejercicio profesional, a quienes agradeció por el respaldo y la amistad construida a lo largo de los años.

Asimismo, dedicó el reconocimiento a sus padres, resaltando que los valores y logros alcanzados son fruto de su esfuerzo y dedicación. También agradeció a su esposa, hijas y amigos cercanos, quienes, según expresó, han sido parte fundamental de su vida personal y profesional.

Fortalecer la medicina interna

El especialista en medicina interna aprovechó el escenario para hacer un llamado a los médicos internistas a continuar fortaleciendo la sociedad especializada y trabajar unidos en favor del desarrollo del gremio.

"Fortalezcamos nuestra sociedad, porque este es nuestro estamento. Los internistas unidos somos más fuertes y tenemos que seguir trabajando juntos", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/reco-2-109e822a.jpeg (FUENTE EXTERNA)

Sobre el congreso

Con un amplio programa científico enfocado en la actualización médica, intercambio académico y el fortalecimiento de la práctica clínica, el XIX Congreso Dominicano de Medicina Interna SMIRD 2026 reunió a especialistas nacionales e internacionales en un espacio dedicado al análisis de los principales desafíos de la medicina actual.

El encuentro reunió a destacados especialistas nacionales e internacionales para abordar los principales retos de la medicina actual, bajo el lema "Del algoritmo médico al criterio clínico, el arte de llevar a la práctica la evidencia científica".

El presidente de la Sociedad de Medicina Interna de la República Dominicana, Jorge Volquez, destacó que, aunque la medicina vive una etapa de importantes avances tecnológicos y acceso inmediato a la información, la excelencia asistencial continúa dependiendo de la capacidad del médico para interpretar la evidencia científica y aplicarla con criterio clínico a cada paciente.

"El congreso ha sido concebido como un espacio de actualización, reflexión e intercambio académico, donde la ciencia moderna se encuentra con la experiencia clínica que distingue al internista", expresó.

Asimismo, señaló que el programa científico fue diseñado con la participación de reconocidos profesores y especialistas, quienes abordaron temas vinculados a enfermedades cardiometabólicas, diabetes, obesidad, hipertensión, salud respiratoria, neurología, salud renal y otros desafíos prioritarios para la medicina interna.

Mientras que el presidente del Comité Científico del congreso, Juan Antonio Bazil Cerda, afirmó que el evento representa un espacio de alto nivel académico orientado al análisis crítico de la evidencia científica y al fortalecimiento de la práctica clínica en beneficio de los pacientes.

"Nos reúne el compromiso común con la excelencia, la ética y la formación continua del internista, reafirmando nuestra misión de avanzar juntos hacia una medicina más humana, innovadora y basada en la evidencia", manifestó.

Durante el desarrollo del congreso se realizaron conferencias, paneles y presentaciones científicas sobre los avances más recientes en medicina interna, además de debates e intercambios de experiencias entre especialistas de diferentes países.

Los organizadores resaltaron que este encuentro reafirma el papel central de la Medicina Interna en la atención integral del adulto y fortalece la formación continua de los profesionales de la salud en República Dominicana.

El evento se llevó a cabo del 7 al 10 de mayo 2026 en el Hotel Hard Rock Punta Cana y fue organizado por la empresa de comunicación audiovisual World Television.

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