Ferreteros reconocen a madres destacadas

Constantino Ramírez, presidente de Asodefe, Cándida Mejía, presidenta de Lanco, Arturo Espinal y Yudelca Delmonte. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Ferreteros reconoció a madres meritorias de la institución a propósito de la reciente celebración del Día de las Madres en República Dominicana.

El evento de agasajo fue realizado en la sede central de la entidad ubicada en el sector Miraflores.

El presidente de la entidad, Constantino Ramírez encabezó la ceremonia en la que fueron reconocidas:

Cándida Eligia Encarnación

Yocasta Delmonte

La periodista Dania Goris

Constantino Ramírez dijo que la Asociación de Ferreteros reconoce los méritos de sus asociadas que ejercen como jefas de familia, ejecutivas y empleadas de las ferreterías.

Gran valor para la economía

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/ferreteros-2-1f9c0f0f.jpeg La periodista Dania Goris recibe una placa de reconocimiento de la directiva de Asodefe por su labor de difusión a la Asociación de Ferreteros. (FUENTE EXTERNA)

Además, durante el festejo se reveló una información Ramírez destacó el papel de la mujer en el desarrollo de la economía dominicana. El evento contó con el patrocinio de la empresa Lanco, que preside Cándida Mejía y Pinturas Tropical.

La actividad fue realizada en el salón principal de la Asociación de Ferreteros, bajo la coordinación de la directora ejecutiva Juana Colón.