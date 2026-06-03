Unicda ofrece cena de gala por sus 25 años de trayectoria

Las autoridades de Unicda hicieron la entrega del reconocimiento a Elizabeth de Windt, su primera rectora. ( JUAN GUIO )

Durante una cena de gala caracterizada por el valor de la gratitud y con el compromiso de aportar a una mejor nación, la Universidad Domínico Americano (UNICDA) celebró su 25 aniversario.

La ocasión fue propicia para hacer un reconocimiento especial a Elizabeth de Windt, su primera rectora y quien destaca por una larga trayectoria caracterizada por el liderazgo, visión y aportes al desarrollo de la casa de estudios.

Su carrera representa el compromiso y la vocación de servicio de quienes contribuyeron a sentar las bases de la institución que hoy celebra 25 años de historia, se resaltó durante la velada, previo a hacer entrega de los símbolos correspondientes, que fueron recibidos entre abrazos y sonrisas.

La presidenta del Consejo de Directores del Instituto Cultural Domínico Americano (ICDA), Darys Estrella, destacó que UNICDA constituye la expresión de una visión educativa impulsada por el ICDA desde 1947, basada en la convicción de que la educación y la cultura son herramientas fundamentales para crear oportunidades y transformar vidas.

En este escenario se reafirmó el compromiso con la excelencia académica, la innovación y la formación de profesionales preparados para responder a los desafíos de un mundo cada vez más global e interconectado.

Educación y cultura

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/04/020626-unicda-foto-juan-guio-2-5b58e726.jpeg La cena de gala se llevó a cabo en el hotel Intercontinental de Santo Domingo. (JUAN GUIO)

El rector y director ejecutivo del Instituto Cultural Domínico Americano, Enrique Fernández Malla, destacó el papel de UNICDA como puente de educación y cultura entre la República Dominicana y los Estados Unidos, así como su contribución a la formación de ciudadanos globales.

Fernández Malla señaló que la universidad atraviesa una etapa de fortalecimiento institucional, alcanzando en 2026 la matrícula más alta de su historia, y reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo la calidad académica, la innovación, la investigación y la vinculación con los sectores productivos para responder a las necesidades del país y del mercado laboral.

“Veinticinco años son, en perspectiva, un comienzo”, expresó Fernández Malla al concluir la actividad, destacando la visión de futuro con la que UNICDA proyecta continuar contribuyendo al desarrollo del talento dominicano.