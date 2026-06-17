Claro encabeza ranking Merco entre telecomunicaciones de 20 países

Claro República Dominicana reafirma su liderazgo y posicionamiento en el sector de telecomunicaciones al ubicarse en el primer lugar del ranking internacional de reputación corporativa de Merco 2025, entre compañías del sector de las telecomunicaciones evaluadas en 20 países.

Este reconocimiento sitúa a la operación dominicana como un referente regional. En el análisis comparativo, la presencia de Claro en distintos mercados de la región evidencia la solidez de una marca con alcance internacional.

El desempeño de Claro República Dominicana destaca de manera particular al posicionarse en el Top 1 global, superando incluso a operaciones en economías de mayor escala y entornos altamente competitivos.

Este resultado refleja una reputación construida de manera consistente sobre la base de una propuesta de valor sólida, centrada en conectar a todos los dominicanos con oportunidades que transforman su calidad de vida.

Desde su esencia, el negocio de las telecomunicaciones representa un habilitador clave del desarrollo: permite el acceso a la educación, facilita el trabajo remoto, conecta a las familias y potencia el acceso a servicios digitales que impulsan la economía.

Una reputación sustentada en impacto real

La posición alcanzada responde a múltiples dimensiones evaluadas por MERCO, en las que Claro República Dominicana ha logrado consolidar un desempeño sobresaliente:

Calidad de la oferta comercial e innovación: inversión continua en infraestructura y tecnología para garantizar conectividad robusta, confiable y de alta calidad.

inversión continua en infraestructura y tecnología para garantizar conectividad robusta, confiable y de alta calidad. Dimensión internacional y solvencia económica: respaldo de una operación regional sólida, con capacidad de crecimiento sostenible y visión de largo plazo.

respaldo de una operación regional sólida, con capacidad de y visión de largo plazo. Talento y calidad laboral: una marca empleadora reconocida que promueve el desarrollo profesional, el bienestar de sus colaboradores y un fuerte sentido de orgullo corporativo.

una reconocida que promueve el desarrollo profesional, el bienestar de sus colaboradores y un fuerte sentido de orgullo corporativo. Ética y responsabilidad corporativa: gestión transparente, con valores firmemente arraigados que fortalecen la confianza de clientes, aliados y la sociedad.

Más allá de su rol como proveedor de servicios, Claro impulsa activamente el desarrollo del país a través de una estrategia integral de sostenibilidad orientada a generar impacto positivo.

Conectividad con propósito: hacer posible un mejor país

La compañía ha estructurado su enfoque de sostenibilidad sobre tres pilares fundamentales: contribuir a un mejor lugar para trabajar, un mejor entorno social y un mejor país. Esto se traduce en iniciativas concretas que promueven:

Educación y transformación digital: programas y plataformas que amplían el acceso al conocimiento y fortalecen habilidades digitales.

y plataformas que amplían el acceso al conocimiento y fortalecen habilidades digitales. Inclusión, diversidad e igualdad: acciones que fomentan entornos equitativos tanto dentro como fuera de la organización.

acciones que fomentan entornos equitativos tanto dentro como fuera de la organización. Gestión ambiental responsable: prácticas orientadas a la eficiencia energética, reducción de impacto ambiental y protección de recursos naturales.

Reconocimiento local consistente

Este desempeño internacional se complementa con los resultados obtenidos en el más reciente ranking MERCO República Dominicana, donde Claro también se posiciona entre las empresas con mejor reputación del país, ocupando el puesto número tres en el ranking general y el cuarto en el ranking ESG, reafirmando su liderazgo tanto en desempeño corporativo como en sostenibilidad.

"Este reconocimiento es reflejo del compromiso de todo nuestro equipo por operar con excelencia, ética y propósito. Nuestra misión va más allá de conectar dispositivos: conectamos a las personas con oportunidades que mejoran sus vidas y contribuyen al desarrollo del país", expresó Carlos Cueto, presidente de Claro Dominicana.

Claro República Dominicana continuará fortaleciendo su propuesta de valor, impulsando la innovación y consolidando su rol como aliado estratégico del progreso social y económico del país.