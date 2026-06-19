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Proindustria reconoce a Pedro Ramón López Oliver por su trayectoria

En el acto se distinguió a empresas, emprendedores y proyectos innovadores que contribuyen al fortalecimiento del sector económico del país

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    Proindustria reconoce a Pedro Ramón López Oliver por su trayectoria
    Nilo de la Rosa, Máximo López-Oliver, Rafael Cruz Rodríguez y Ilonca Acosta. (FUENTE EXTERNA)

    El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), otorgó un reconocimiento especial a Pedro Ramón López Oliver, fundador de Oliver & Oliver International - Casa Oliver, empresa dedicada a la elaboración de rones premium, en honor a su trayectoria empresarial y sus valiosos aportes al desarrollo de la industria dominicana.

    La distinción fue recibida por Máximo López-Oliver, presidente de Oliver & Oliver International - Casa Oliver, durante la ceremonia del Premio al Emprendedor Industrial Manufacturero, celebrada como parte del cierre oficial de la V Feria de Innovación y Emprendimiento Industrial 2026.

    El reconocimiento destaca el legado de Pedro Ramón López Oliver como visionario de la industria del ron premium y su papel fundamental como referente dentro y fuera de la República Dominicana.

    Compromiso con la excelencia

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    Infografía
    Pedro Ramón López Oliver. (FUENTE EXTERNA)

    Al recibir la distinción, Máximo López - Oliver resaltó el impacto de su visión empresarial en el crecimiento de la empresa, indicando que este reconocimiento honra la trayectoria, el trabajo y la dedicación de don Pedro Ramón López Oliver, quien construyó una empresa basada en la calidad, la pasión y el compromiso con la excelencia.

    "Gracias a su liderazgo, compromiso con la excelencia y apuesta constante por la innovación, hemos logrado posicionarnos en importantes mercados internacionales, elevando el prestigio y fortaleciendo la presencia del ron dominicano en el mundo”, expresó.

    La ceremonia estuvo encabezada por Rafael Cruz Rodríguez, director general de Proindustria, y contó con la participación de:

    • Autoridades gubernamentales
    • Representantes del sector empresarial 
    • Miembros de la comunidad académica

    Durante el acto, Proindustria reconoció a empresas, emprendedores y proyectos innovadores que contribuyen al fortalecimiento del sector manufacturero nacional y al desarrollo económico del país. 

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