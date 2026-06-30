La Embajada de la India en República Dominicana celebra el Día Internacional del Yoga

La ceremonia inaugural fue encabezada por el embajador de la India, Kishan Dan Dewal. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de la India en la República Dominicana conmemoró el Día Internacional del Yoga con una amplia jornada de actividades celebrada en la Plaza España, en la Ciudad Colonial, donde cientos de personas participaron gratuitamente en sesiones de yoga y actividades dedicadas al bienestar físico y mental.

La ceremonia inaugural fue encabezada por el embajador de la India, Kishan Dan Dewal, acompañado por María Alejandra Castillo, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex); el embajador de Rusia, Alexander Seredin; David Mármol, presidente de la Cámara de Comercio de la India, y Vinnet Singhal, presidente de Coca-Cola.

Durante su intervención, el embajador Dewal destacó que el tema de la edición 2026, "Yoga para un envejecimiento saludable", resalta el papel de esta práctica como una herramienta para promover una vida activa, saludable y en equilibrio en todas las etapas de la vida.

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Asimismo, explicó que la India comparte con la comunidad internacional el mensaje de "Vasudhaiva Kutumbakam" ("El mundo es una sola familia"), una filosofía que promueve la paz, la armonía y la solidaridad entre los pueblos, valores especialmente relevantes en el contexto internacional actual.

Además de la ceremonia de apertura, la Embajada organizó una Feria del Yoga que reunió a más de 33 organizaciones dominicanas dedicadas al yoga y al bienestar.

Durante toda la jornada se desarrollaron clases impartidas por instructores especializados, así como exhibiciones, espacios informativos y estands con productos y servicios relacionados con el yoga, terapias complementarias y Ayurveda.

El embajador agradeció la participación de las organizaciones, profesores, voluntarios, medios de comunicación y de las familias que asistieron al evento, e invitó a la población a incorporar el yoga a su rutina diaria, aunque sea durante 15 minutos, como una forma de contribuir a una vida más saludable y equilibrada.

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El Día Internacional del Yoga se celebra cada 21 de junio desde 2015, luego de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara, a propuesta del Gobierno de la India en 2014, una resolución que estableció esta conmemoración para promover los beneficios de esta disciplina en todo el mundo.

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