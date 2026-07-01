El empresario hotelero Luis López Ferreira es declarado hijo adoptivo Sosúa

El Ayuntamiento de Sosúa declaró hijo adoptivo del municipio al ingeniero y empresario hotelero Luis López Ferreira, en reconocimiento a su contribución al desarrollo turístico, económico y social de la comunidad durante casi cuatro décadas.

La distinción fue aprobada por el Consejo de Regidores, que destacó la trayectoria del empresario desde la apertura del hotel Casa Marina en 1988, complejo que actualmente dispone de 674 habitaciones y figura entre los de mayor capacidad de la costa Norte.

El reconocimiento fue entregado por el alcalde Wilfredo Olivence y la presidenta del Concejo de Regidores, Cristina Sánchez, durante un acto en el que las autoridades resaltaron el impacto de las inversiones de López en el crecimiento del municipio.

Al motivar la resolución, Olivence afirmó que el empresario ha desarrollado una labor de impacto social acorde con los valores de solidaridad y convivencia promovidos por la Constitución.

También sostuvo que el cabildo tiene el deber de reconocer a quienes, pese a no haber nacido en Sosúa, han decidido invertir, generar empleos y vincular su desarrollo al de la comunidad.

Recorrido histórico

Durante la ceremonia, el periodista Manuel Quiterio Cedeño recordó que López llegó a Sosúa como ingeniero y, junto a sus socios, inició un proyecto residencial que posteriormente evolucionó hasta convertirse en el hotel Casa Marina, inaugurado en 1988.

Añadió que, aunque impulsó otros desarrollos turísticos en Samaná, Juan Dolio, Playa Dorada y Punta Cana, mantuvo a Sosúa como el centro de su actividad empresarial y de su labor de promoción del destino.

Al agradecer el reconocimiento, López dijo recibir la distinción con humildad y la compartió con su esposa, Rosa de López, y sus hijos, a quienes atribuyó el respaldo que ha recibido durante su trayectoria empresarial.

En el acto participaron:

La senadora por Puerto Plata, Ginet Bournigal

La vicealcaldesa Rita Capellán

El presidente de la Asociación para el Desarrollo de Sosúa, Andrés Pastoriza

El gerente de Casa Marina, Samuel López