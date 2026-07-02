AFP Crecer y Seguros Crecer son reconocidas entre las Mejores Empresas para Trabajar en RD 2026

AFP Crecer y Seguros Crecer fueron reconocidas en el ranking Mejores Empresas para Trabajar en República Dominicana 2026, realizado por Revista Mercado, una distinción que resalta a las organizaciones que impulsan culturas laborales sólidas, liderazgo humano y prácticas que promueven el bienestar de sus colaboradores.

Este reconocimiento reafirma la visión del Centro Financiero Crecer (CFC) de impulsar organizaciones donde los resultados de negocio y el desarrollo de las personas avanzan de manera conjunta.

En un entorno empresarial en constante transformación, ambas compañías han asumido la gestión del talento como un eje estratégico para fortalecer la cercanía, la innovación, el servicio y el crecimiento sostenible.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/2-foto-principal-2-anyeli-garcia-giancarlo-objio-maria-teresa-miranda-pamela-monroy-ingrid-g-5e7af07b.jpeg Anyeli García, Giancarlo Objío, Maria Teresa Miranda, Pamela Monroy, Ingrid García, Lisa Peña, Carolin De la Rosa, Auria Peguero y Katherine Haché. (FUENTE EXTERNA)

"Este reconocimiento nos recuerda que las grandes organizaciones se construyen desde su gente. En el Centro Financiero Crecer trabajamos para crear espacios donde cada colaborador se sienta valorado, pueda desarrollarse y crecer con propósito. Cuando nuestra gente crece, también crece nuestra capacidad de generar bienestar para nuestros clientes y para el país", expresó Ingrid García, vicepresidenta de Gestión Humana, Comunicación Corporativa y Sostenibilidad del Centro Financiero Crecer.

Rita Plá, gerente general de AFP Crecer, destacó que "cuidar el futuro de nuestros afiliados también empieza por cuidar el presente de nuestra gente. Este reconocimiento nos motiva a seguir fortaleciendo una cultura de confianza, servicio y desarrollo".

De su lado, Nina D´ Agostini, gerente general de Seguros Crecer, afirmó que "la excelencia en el servicio nace de equipos comprometidos y valorados. Esta distinción confirma que seguimos avanzando con propósito y visión humana".

El ranking fue divulgado en el marco del Mejores Empresas para Trabajar Summit 2026, celebrado bajo el concepto "Human Skills", un espacio orientado a reflexionar sobre el rol de las habilidades humanas, el bienestar y el liderazgo en la gestión empresarial actual.

Con esta distinción, AFP Crecer y Seguros Crecer reafirman su propósito de seguir construyendo organizaciones que generan valor sostenible para sus colaboradores, clientes y la sociedad dominicana.

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Sobre AFP Crecer

AFP Crecer es una administradora de fondos de pensiones con más de 25 años en el mercado dominicano, comprometida con acompañar a sus afiliados en la construcción de un futuro previsional más seguro, ofreciendo orientación, servicio y soluciones enfocadas en el bienestar financiero de los trabajadores dominicanos.

Sobre Seguros Crecer

Seguros Crecer es una empresa aseguradora con más de 20 años de trayectoria en República Dominicana, enfocada en brindar soluciones de protección confiables, cercanas e innovadoras, contribuyendo al bienestar de sus asegurados y al fortalecimiento del sector asegurador dominicano.