Archivo General de la Nación recibe reconocimiento de la UASD por aporte a la cultura

El AGN fue distinguido como institución cultural por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Recinto Santiago, en reconocimiento a su invaluable contribución a la preservación de la memoria histórica y al fortalecimiento de la cultura dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El Archivo General de la Nación (AGN) fue distinguido como institución cultural por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Recinto Santiago, durante la conmemoración del 32 aniversario del Taller Literario Virgilio Díaz Grullón, en reconocimiento a su invaluable contribución a la preservación de la memoria histórica y al fortalecimiento de la cultura dominicana.

La ceremonia se celebró en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Salud, en un ambiente de exaltación de las letras, el pensamiento y la promoción de la identidad nacional.

Asistieron a la convocatoria escritores, docentes, estudiantes e invitados especiales, quienes compartieron una jornada de homenaje a personalidades e instituciones que han realizado importantes aportes al desarrollo cultural del país.

En representación del Archivo General de la Nación, Daniela Cruz Gil, expresó su agradecimiento al Taller Literario Virgilio Díaz Grullón y a su director, el escritor Enegildo Peña, por la distinción otorgada.

"Este reconocimiento como institución cultural reafirma el compromiso asumido por el AGN con la preservación de la memoria histórica nacional desde su fundación, hace 91 años. Asimismo, constituye un importante estímulo para continuar difundiendo la historia dominicana a través de nuestras publicaciones impresas y digitales, así como mediante nuestro programa cultural", expresó Gil.

Este gesto pone de relieve la labor que el AGN lleva a cabo en favor de la conservación, organización y difusión del patrimonio documental de la República Dominicana, con lo cual contribuye a que investigadores, estudiantes y ciudadanos tengan acceso a fuentes esenciales para el conocimiento de la historia dominicana y su relación con otros procesos regionales y mundiales.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del maestro Juan Arias Fuentes, director general de la UASD, Recinto Santiago, quien destacó la permanencia y el impacto del Taller Literario Virgilio Díaz Grullón a lo largo de más de tres décadas.

Asimismo, reafirmó el respaldo que la universidad ha brindado a esta iniciativa desde 2022, al considerar que la cultura constituye un pilar fundamental para preservar la identidad de los pueblos y fortalecer la conciencia colectiva.

El discurso central fue pronunciado por el maestro Enegildo Peña, director del Taller Literario Virgilio Díaz Grullón, quien recordó que este espacio nació en julio de 1994 con la presencia del destacado escritor Virgilio Díaz Grullón.

Peña resaltó que, pese a los desafíos enfrentados durante estos 32 años, el taller ha logrado mantenerse activo gracias al compromiso de quienes creen en la literatura como una herramienta de formación humana y transformación social.

Otros reconocimientos

Además del Archivo General de la Nación, fueron reconocidos:

El escritor José Enrique García con la Distinción al Mérito Virgilio Díaz Grullón.

Ramón Saba, con la Distinción Cultural Narciso González.

El Grupo de Mujeres Roca y Tinta, con la distinción Dionisio López Cabral.

El joven escritor Adelso Reinoso

La maestra Rosalía Sosa Pérez y el maestro Juan Arias Fuentes, por el respaldo brindado al Taller Literario Virgilio Díaz Grullón durante los últimos años.