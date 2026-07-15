Asystec es reconocido como Partner del Año de Latinoamérica en el RSA LatAm Partner Council 2026

Asystec, empresa dominicana con 30 años ininterrumpidos de experiencia en Tecnologías de la Información y Ciberseguridad, fue distinguida por RSA con el máximo reconocimiento que la compañía otorga a sus socios de negocio en América Latina, al recibir el premio "Partner del Año de Latinoamérica" durante el RSA LatAm Partner Council 2026, celebrado en Sanctuary Cap Cana.

Este reconocimiento destaca el desempeño sobresaliente, el crecimiento sostenido y el compromiso de Asystec en la implementación de soluciones de identidad digital, gestión de accesos y ciberseguridad, consolidando su posición como uno de los principales socios estratégicos de RSA en la región.

El RSA LatAm Partner Council 2026 reunió a los principales canales y aliados estratégicos de Brasil, México, Colombia, Paraguay, Costa Rica, Argentina y República Dominicana, consolidándose como uno de los encuentros más importantes para la comunidad de partners de RSA en América Latina.

Durante el evento, los participantes conocieron la visión estratégica de RSA para la región y analizaron las principales tendencias que están transformando la industria de la ciberseguridad.

Entre los temas abordados destacaron la autenticación sin contraseñas (passwordless), el impacto de la inteligencia artificial en la gestión de identidades digitales, las estrategias para fortalecer la resiliencia cibernética y el valor de la alianza entre RSA y Microsoft para acelerar la innovación y la protección de las organizaciones.

Como punto culminante del encuentro, Asystec recibió el premio "Partner del Año de Latinoamérica", la máxima distinción que RSA concede a sus canales de negocio en la región.

Este galardón reconoce la excelencia comercial, la capacidad técnica, la innovación y el compromiso de la empresa en la entrega de soluciones que fortalecen la seguridad y la transformación digital de las organizaciones.

Con este reconocimiento, Asystec reafirma su compromiso de continuar acercando al mercado dominicano y latinoamericano tecnologías de clase mundial, acompañadas de servicios especializados que permitan a las organizaciones fortalecer su postura de ciberseguridad frente a un entorno digital cada vez más dinámico y desafiante.

Este reconocimiento nos inspira a continuar elevando los estándares de excelencia, innovación y liderazgo en ciberseguridad, fortaleciendo su compromiso con el desarrollo de soluciones que impulsen una transformación digital cada vez más segura para las organizaciones de República Dominicana y Latinoamérica.

Sobre Asystec

Con 30 años de trayectoria, Asystec es una empresa dominicana especializada en Tecnologías de la Información y Ciberseguridad.

Brinda soluciones integrales para los sectores financiero, telecomunicaciones, gobierno, comercio, industria y pymes, apoyando a las organizaciones en la protección de sus activos digitales, la modernización de su infraestructura tecnológica y la aceleración de su transformación digital.

Su compromiso con la innovación, la excelencia y el servicio la ha consolidado como uno de los principales integradores de tecnología y ciberseguridad de la República Dominicana.