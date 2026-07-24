Grupo SID consolida liderazgo internacional y es reconocido en el International Trade Show de la NSA

Los ejecutivos del Grupo SID Carlos Ricart, Madeline Cruz, Lil Esteva, Mariel López y Roberto Bonetti, junto a los directivos de NSA Frank Zapat. ( FUENTE EXTERNA )

El Grupo SID fue reconocido por tercer año consecutivo con el premio al Mejor Stand en el Trade Show de la National Supermarket Association (NSA), distinción que destaca una propuesta sobresaliente por su diseño, creatividad, experiencia para los visitantes y capacidad para proyectar la esencia de sus marcas y el liderazgo de la empresa en la industria de consumo masivo

La empresa participó nuevamente en la emblemática actividad de la NSA, uno de los encuentros comerciales más relevantes para la industria de alimentos y productos de consumo en el mercado hispano de los Estados Unidos.

La presencia sostenida del Grupo SID en esta plataforma responde a una visión de largo plazo orientada a fortalecer la internacionalización de sus marcas, ampliar oportunidades comerciales y continuar posicionando la oferta exportable dominicana en mercados de alto valor y creciente competitividad.

Actualmente, la empresa exporta a 22 países, consolidando una presencia internacional que refleja la calidad, innovación y competitividad de la manufactura dominicana.

El evento reúne cada año a miles de propietarios de supermercados independientes, distribuidores, importadores, compradores y fabricantes de distintos países, consolidándose como un espacio estratégico para el intercambio comercial, la generación de negocios y la identificación de tendencias que marcan la evolución del sector.

Durante la feria, Grupo SID presenta un portafolio integrado por algunas de sus marcas más representativas, entre ellas Crisol, Salami Super Especial Estelar, Harina Mazorca, entre otras, con una propuesta que combina innovación, calidad y una experiencia de marca diseñada para fortalecer el vínculo con clientes actuales y potenciales socios comerciales.

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Agenda de Grupo SID

La agenda de la empresa contempla reuniones con distribuidores, importadores y supermercados orientadas a expandir su presencia internacional, desarrollar nuevas alianzas y continuar generando valor en mercados estratégicos para el crecimiento de sus operaciones exportadoras.

La delegación está encabezada por Roberto Bonetti Pastoriza, vicepresidente de inversiones y exportaciones, quien lidera la agenda comercial de la compañía durante el evento.

También la integran Lil Esteva, vicepresidenta ejecutiva; Mariel López, gerente de exportaciones; Carlos Reid, gerente de negocios internacionales; y Madeline Cruz, gerente de negocios, quienes participan en la agenda de relacionamiento y desarrollo de oportunidades comerciales durante la feria.

"La internacionalización de nuestras marcas es el resultado de una estrategia sostenida basada en la innovación, la calidad y la construcción de relaciones de confianza con nuestros aliados comerciales. Espacios como este nos permiten acercar lo mejor de la industria dominicana a nuevos mercados y seguir aportando al desarrollo económico del país", expresó Roberto Bonetti Pastoriza.