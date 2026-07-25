Banco Caribe y Revista Mercado reconocen a Elvira Garrido en el marco de Visión Emprendedora 2026

Banco Caribe, en alianza con Revista Mercado, reconoció a la emprendedora Elvira Garrido, fundadora de Pork and Beer RD, durante la edición 2026 de Visión Emprendedora.

El galardón se enmarca dentro de la iniciativa Pyme Expansión del banco y su alianza estratégica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de las cuales la entidad promueve el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas dominicanas.

Pork and Beer RD, con presencia en Santo Domingo y Santiago, se ha destacado por crear espacios que celebran la dominicanidad a través de su oferta gastronómica, entre la que sobresalen el chicharrón horneado, el mofongo y una experiencia centrada en compartir momentos en familia.

Su trayectoria fue seleccionada entre las propuestas presentadas para el reconocimiento de este año, como ejemplo de innovación, resiliencia y crecimiento del talento emprendedor local.

A través de Pyme Expansión, Banco Caribe pone a disposición de los emprendedores dominicanos financiamiento, acompañamiento y nuevas oportunidades para escalar sus proyectos.

Ecosistema de las pymes

Esta iniciativa se desarrolla en el marco de la alianza del banco con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la que la entidad busca fortalecer el ecosistema de las pymes en el país y ampliar su acceso a herramientas de crecimiento.

Como parte de las actividades de Visión Emprendedora, se desarrolló además un panel sobre financiamiento con la participación de representantes de Banco Caribe y otras entidades bancarias, en el que se discutieron oportunidades y retos del financiamiento para el sector emprendedor dominicano.

Con este reconocimiento, Banco Caribe se posiciona como el aliado financiero de referencia del emprendedor dominicano, al tiempo que visibiliza el talento y la capacidad de innovación de quienes, como Elvira Garrido, construyen país a través de sus proyectos.