El Banco Popular es reconocido por el Ministerio de Trabajo

El Banco Popular Dominicano recibió un reconocimiento especial del Ministerio de Trabajo por su implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y por haber obtenido un desempeño sobresaliente en este programa para fortalecer la cultura de prevención y seguridad en sus centros de labor.

La distinción fue entregada durante una ceremonia oficial encabezada por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega.

En representación de la organización financiera recibieron el reconocimiento especial los señores María Badía, vicepresidenta del Área de Gestión de Talento y Cultura, y José Luis Guzmán Peña, gerente de la División de Seguridad Física, Electrónica y Ocupacional.

Trayectoria y cultura preventiva

El Banco Popular cuenta con una trayectoria pionera en el sistema financiero dominicano en materia de seguridad y salud en el trabajo, con más de una década de certificaciones y recertificaciones continuas en dicho ámbito, siendo una de las primeras organizaciones del sector en certificarse formalmente bajo este marco regulatorio.

Desde entonces, la institución ha fortalecido de manera continua una cultura preventiva, integrada a su modelo de gestión humana y a sus estándares de gobernanza corporativa.

La prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo se asume en la organización como una práctica integrada a su cultura, sustentada en la disciplina, el seguimiento y la toma de decisiones consistentes en el tiempo.

Su modelo de actuación prioriza la anticipación de riesgos y la mejora continua, como parte de la responsabilidad institucional con las personas y con un desempeño responsable y sostenible.

Recertificación de modelo preventivo y de seguridad ocupacional

Asimismo, el Banco Popular, su casa matriz Grupo Popular y el resto de sus empresas filiales, de los sectores financiero, fiduciario, tecnológico y de servicios, recibieron nuevamente las certificaciones del Ministerio de Trabajo en materia de salud y seguridad en el ámbito laboral.

Estas avalan el cumplimiento sostenido de los requisitos legales y técnicos exigidos por lo establecido en el Reglamento 522-06 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de sus resoluciones complementarias, tras la evaluación y auditoría de sus programas internos en esta materia.

Las recertificaciones, emitidas por la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial, confirman que las entidades evaluadas mantienen actualizados sus sistemas de gestión, el funcionamiento del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Además de la correcta implementación de políticas y procedimientos orientados a la prevención de riesgos laborales y a la protección integral de sus colaboradores.

En el caso del Banco Popular, la recertificación abarca una amplia red de oficinas distribuidas a nivel nacional, lo que refleja la consistencia del modelo preventivo en toda su operación y centros de trabajo, evidenciando con ello el alcance institucional de su modelo de seguridad y salud laboral.

Avales institucionales

Las recertificaciones y la distinción especial a la excelencia obtenidas en este ámbito son avales institucionales que respaldan la aplicación homogénea de los mejores estándares en toda la organización financiera y ratifican su compromiso con el bienestar de su gente, la sostenibilidad de sus operaciones y el cumplimiento responsable de la legislación laboral dominicana.

El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo del Popular tiene como objetivo prevenir enfermedades y accidentes laborales, reducir riesgos operativos y promover entornos de trabajo seguros y saludables para colaboradores, clientes, proveedores y visitantes.

Este programa es respaldado por estructuras formales de seguimiento, capacitación continua y evaluación periódica, en coordinación con las autoridades laborales.

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