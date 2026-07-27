IMCA reconoce a los clientes que tienen más de tres décadas de trayectoria

IMCA y Caterpillar celebraron 80 años en la República Dominicana con un homenaje especial a aquellos clientes emblemáticos que han caminado junto a ambas marcas por más de 30 años, consolidándose como los pilares históricos de esta relación.

Las marcas realizaron dos encuentros con sus aliados históricos, uno en el Hotel Santiago Curio Collection by Hilton, mientras que el segundo evento se llevó a cabo en el Restaurante Peperoni, en Santo Domingo.

Estas ceremonias fueron el marco perfecto para reconocer la fidelidad de quienes han sido testigos del progreso del país junto a ambas marcas por más de tres décadas.

Esta historia compartida entre empresas del sector, fundamental para el progreso del país, ha sido parte de la ejecución de los proyectos de infraestructura más relevantes de la historia dominicana. La solidez de esta unión se sostiene sobre una alianza inquebrantable, forjada desde el primer día con determinación y visión de futuro.

Estos vínculos se fundamentan en cuatro pilares: confianza recíproca, lealtad mutua, permanencia ante los desafíos del tiempo y una visión compartida de excelencia. Al honrar a estos clientes pioneros, IMCA y Caterpillar no solo celebran un pasado de crecimiento mutuo, sino que reafirman su compromiso de continuar impulsando soluciones vanguardistas para las industrias del futuro.

Confianza compartida

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/1-foto-principal-santiago-salvador-estepan-gina-jimenez-sergio-soto-pedro-esteva-andre-pereira-omar-batista-catherine-pina-y-fernando-valerio-74e4541e.jpg Evento en Santiago. Salvador Estepan, Gina Jiménez, Sergio Soto, Pedro Esteva, Andre Pereira, Omar Batista, Catherine Piña y Fernando Valerio (FUENTE EXTERNA)

Compartir el camino por más de 30 años con un selecto grupo de empresas dominicanas es el testimonio más claro del impacto de esta alianza. Para destacar este legado, IMCA reúne a estos socios históricos, reconociendo en ellos la pieza clave de una evolución conjunta.

Estos clientes, que creyeron en la propuesta de valor de IMCA y Caterpillar desde sus primeras etapas, hoy recogen los frutos de un desarrollo sólido que ha transformado sus propias operaciones y, en consecuencia, la economía nacional.

En este sentido, esta celebración se convierte en un espacio idóneo para reconocer y enaltecer a quienes han sido coautores de esta historia de éxito.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/2-foto-secundaria-juan-pedro-esteva-tania-esteva-pedro-esteva-y-monica-esteva-45abca36.jpg Juan Pedro Esteva, Tania Esteva, Pedro Esteva y Mónica Esteva. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/3-sergio-soto-andre-pereira-pedro-esteva-y-omar-batista-95cfd5fe.jpeg Sergio Soto, Andre Pereira, Pedro Esteva y Omar Batista. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/4-alfredo-delfino-y-lorenza-delfino-1c4d7422.jpg Alfredo Delfino y Lorenza Delfino (FUENTE EXTERNA) ‹ >