ISM recibe Reconocimiento Nacional a la Excelencia en Buenas Prácticas de Seguridad Vial Empresarial

La siniestralidad vial es una realidad dolorosa que impacta a miles de familias en nuestro país y de la cual ninguna organización es ajena. Conscientes del enorme desafío que representa la movilidad y del alcance de su operación logística diaria, Industrias San Miguel (ISM) está asumiendo un rol activo en la prevención, sumándose a los esfuerzos del Pacto Nacional por la Seguridad Vial y a la meta fijada en el Decreto 656-24 para reducir los accidentes de tránsito en un 50 % para el año 2030.

En este camino de trabajo constante, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) otorgó a la empresa el Reconocimiento Nacional a la Excelencia en Buenas Prácticas de Seguridad Vial Empresarial, una iniciativa que busca valorar las acciones del sector privado orientadas a la protección de la vida.

Para ello, los procesos e iniciativas de ISM fueron presentados y evaluados ante una Comisión Técnica de Evaluación, reafirmando el compromiso de la organización de sumar esfuerzos junto a otras empresas para fortalecer la cultura de prevención en el país.

En provincias como Santiago Rodríguez, Santo Domingo, La Vega y La Romana, ISM ha enfocado sus esfuerzos en la capacitación de su personal de distribución.

Alineados a la Ley 63-17 y bajo las directrices del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), ISM logró certificar a 389 conductores a través de la Escuela Nacional de Educación Vial (Enevial), alcanzando a más del 85 % de su flota de transporte pesado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/arturo-marroquin-y-mario-medina-reciben-el-reconocimiento-ce0a3298.jpg Arturo Marroquín y Mario Medina reciben el reconocimiento. (FUENTE EXTERNA)

Conducción defensiva

Esta capacitación integral contempló una formación técnica especializada centrada en la conducción defensiva, el cumplimiento de la ley y la gestión de crisis en carretera, complementada con herramientas de control emocional, manejo del estrés y rigurosas evaluaciones psicotécnicas, sensométricas y psicoemocionales.

Entendiendo que este compromiso exige recursos y acciones concretas frente a un problema complejo, ISM destina una inversión promedio de 2.5 millones de dólares anuales a su área de transporte.

Más que un despliegue tecnológico, la empresa asume este presupuesto como un deber básico para equipar a sus unidades con Inteligencia Artificial (IA) y un monitoreo GPS en tiempo real que va más allá de la ubicación geográfica: permite cuidar a los choferes y al entorno al detectar riesgos operativos como frenazos bruscos o giros peligrosos.

A la par de la tecnología, la organización entiende que la prevención requiere cuidar el factor humano. Por ello, ha reestructurado sus circuitos de viaje para garantizar que las jornadas de conducción no superen las cinco horas continuas, mitigando así los riesgos por fatiga.

Esta medida se complementa con un protocolo inquebrantable de prevención que exige una prueba obligatoria de ceroalcohol antes de iniciar cada turno. Esta combinación de tecnología, preparación y conciencia del riesgo ha permitido generar avances tangibles en la operación, logrando reducir en un 65% las alertas de riesgo vial en ruta.

Impacto en las comunidades

Con la convicción de que la protección de la vida debe trascender las puertas de la empresa, ISM también ha articulado esfuerzos con autoridades locales y la Digesett para impactar directamente en las comunidades.

Estas acciones incluyen campañas de concientización con entrega de cascos a motociclistas, así como la inversión en señalización preventiva, semaforización y reductores de velocidad en zonas escolares y cruces vulnerables del municipio de Sabaneta.

"Este reconocimiento del Intrant nos llena de gratitud y responsabilidad. La seguridad vial nos concierne a todos, y solo colaborando de cerca entre el sector público y el privado lograremos reducir los accidentes. Seguiremos aportando desde nuestra operación para que cada viaje en el país sea un viaje seguro", sostuvo Arturo Marroquín, Gerente General de Industrias San Miguel en República Dominicana.