Parque Cementerio Puerta del Cielo recibe certificación del Ministerio de Trabajo

Leonardo Vargas, presidente Ejecutivo de Puerta del Cielo, Génesis Pichardo, encargada de Calidad, Reyna Soriano, gerente de Gestión Humana y Marcial Smester, vicepresidente Ejecutivo. ( FUENTE EXTERNA )

Parque Cementerio Puerta del Cielo recibió del Ministerio de Trabajo la Certificación de Cumplimiento del Reglamento 522-06 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, reconocimiento que acredita los esfuerzos realizados por la institución para mantener condiciones laborales seguras, prevenir riesgos y proteger la salud y el bienestar de sus colaboradores.

La certificación fue entregada durante la decimosexta Entrega de Certificación de Cumplimiento del Reglamento 522-06, encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, junto al ministro de Trabajo, Eddy Olivares.

Este reconocimiento avala el compromiso de Parque Cementerio Puerta del Cielo con la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales, la implementación de programas preventivos, la capacitación de sus colaboradores y el mantenimiento de condiciones adecuadas de seguridad, higiene y salud en sus espacios de trabajo.

"Recibir esta certificación representa un importante reconocimiento al trabajo, la disciplina y el compromiso de todo nuestro equipo. En Puerta del Cielo entendemos que cuidar de nuestros colaboradores es fundamental para continuar brindando a las familias dominicanas servicios dignos, seguros y de calidad", expresó Leonardo Vargas, presidente ejecutivo de Parque Cementerio Puerta del Cielo.

Prevención de riesgos laborales

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/3-1-4c1cfee6.jpeg Leonardo Vargas, presidente Ejecutivo de Puerta del Cielo, Génesis Pichardo, encargada de Calidad y Marcial Smester vicepresidente Ejecutivo. (FUENTE EXTERNA)

Esta recertificación se suma a la certificación internacional ISO 9001:2015 otorgada a Puerta del Cielo por Aenor Dominicana, fortaleciendo su compromiso institucional con la calidad, el cumplimiento legal, la mejora continua de sus procesos y la implementación de las mejores prácticas en sus servicios.

El Reglamento 522-06 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y la Resolución 04-2007 establecen las responsabilidades de las organizaciones en materia de prevención de riesgos laborales, formación del personal, suministro de equipos de protección y garantía de condiciones de trabajo seguras.

Con la obtención de esta recertificación, Parque Cementerio Puerta del Cielo reafirma su compromiso de mantener ambientes laborales seguros, fortalecer el bienestar de sus colaboradores y continuar operando con responsabilidad, calidad y apego a las normativas de la República Dominicana.