El cartel de la duda: El negocio de convencerte de que "no tienes leche"

Líderes y promotoras de la Liga de la Leche. ( FUENTE EXTERNA )

Solo dos de cada 10 bebés dominicanos reciben lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses de vida, según los resultados de la encuesta Enhogar-MICS 2025.

Aunque esta cifra representa un ligero avance con respecto a mediciones anteriores, continúa siendo baja, de acuerdo con la Liga de la Leche República Dominicana (LLLRD), organización que atribuye este resultado a diversos factores que, a su juicio, limitan el éxito de la lactancia en el país.

En vísperas de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026, cuyo lema es "Lactancia materna, un inicio sostenible en cualquier circunstancia.

Fortalezcamos las acciones que funcionan", la LLLRD, organización sin fines de lucro dedicada al acompañamiento de madres lactantes y miembro de la Comisión Nacional de Lactancia, hizo un llamado a fortalecer las políticas y acciones de apoyo a la lactancia materna.

La entidad sostiene que entre los principales obstáculos figuran el incumplimiento de la legislación vigente, la influencia del mercadeo de fórmulas infantiles, las dificultades que enfrentan las madres al reincorporarse al trabajo y la persistencia de mitos culturales sobre la lactancia.

Según la organización, estas situaciones se reflejan de manera recurrente en los grupos de apoyo que ofrece a embarazadas y madres lactantes, donde muchas mujeres expresan dudas sobre su capacidad para amamantar.

"El colapso empieza en la misma sala de parto", afirma Michelle Marques, presidenta de la LLLRD. "En lugar de recibir el acompañamiento de un profesional capacitado en lactancia, muchas mujeres escuchan frases como: Tú no tienes leche o Al bebé le va a bajar el azúcar".

Aseguran que esa práctica de alimentar a los recién nacidos con sustitutos de la leche materna sin justificación médica ni consentimiento de la familia, sumada a la escasa aplicación de la Ley 8-95, deja a las familias desprotegidas frente a un marketing digital agresivo, que hoy se ha convertido en una de las principales fuentes de información para muchas madres.

Persuasión abusivas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/whatsapp-image-2026-07-31-at-103556-am-1-d1cc9ba9.jpeg Yanet Olivares. (FUENTE EXTERNA)

Como parte de sus argumentos, la organización citó un estudio realizado en Guatemala, Panamá y República Dominicana, cuyos resultados indican que la exposición al marketing digital incrementa:

En un 83 % la probabilidad de compra de fórmulas infantiles

de Reduce en un 50 % la probabilidad de mantener la lactancia materna después de los 12 meses

"Las madres son bombardeadas a diario con tácticas de persuasión abusivas", expresó Yanet Olivares, fundadora de la LLLRD.

"Se ha normalizado la presencia de marcas de fórmulas infantiles en espacios de apoyo a la maternidad e incluso en actividades educativas. Esta es una estrategia de la industria para fidelizar consumidores, en contradicción con el marco legal de protección de la infancia".

La organización también señaló que las madres continúan enfrentando dificultades para ejercer su derecho a la lactancia una vez regresan a sus puestos de trabajo.

"Las mujeres que participan en nuestras reuniones denuncian constantemente que, incluso en instituciones públicas y empresas privadas que cuentan con salas de lactancia, desconocen su derecho a realizar extracciones durante la jornada laboral o, en algunos casos, se les impide utilizar esos espacios", aseguró Raysa Corporán.

A esto, añadió la dirigente, se suma la presión del entorno familiar. "El entorno cercano, influenciado por mitos transmitidos durante décadas, suele repetir frases como 'tu leche no lo llena' o 'dale un biberón para que duerma', lo que termina socavando la confianza de las madres y afectando la continuidad de la lactancia".

Llamado a fortalecer las políticas de apoyo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/whatsapp-image-2026-07-31-at-103557-am-6959c0c5.jpeg Raysa Corporán (FUENTE EXTERNA)

La Liga de la Leche República Dominicana consideró que, si el objetivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026 es fortalecer las acciones que favorecen la lactancia, es necesario reforzar:

La aplicación de las leyes vigentes, ampliar el apoyo institucional a las madres y promover entornos laborales y comunitarios más favorables para esta práctica.

La organización invitó a la prensa, familias y profesionales de la salud al acto de apertura de las actividades conmemorativas de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

Fecha: sábado 1 de agosto de 2026.

sábado 1 de agosto de 2026. Hora: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Lugar: Lobby Central de Galería 360, Santo Domingo.