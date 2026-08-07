El embajador Juan Bolívar Díaz recibe galardón en México

Momento en el que Juan Bolívar Díaz recibe el Premio Flores Magón, en México. ( CORTESÍA DE JUAN BOLÍVAR DÍAZ )

El periodista y diplomático dominicano Juan Bolívar Díaz recibió, junto a nueve personalidades mexicanas, el Premio Flores Magón, en una solemne ceremonia realizada este miércoles 5 de agosto en el auditorio de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México.

Este premio fue instituido en el año 2000 por la revista Proyección Económica en coordinación con asociaciones de periodistas para honrar la memoria de Ricardo Flores Magón, nacido en 1873 y fallecido en 1922, a quien se considera precursor de la revolución mexicana de comienzos del siglo pasado, por haber enfrentado desde el periodismo la dictadura de Porfirio Díaz.

La distinción al actual embajador dominicano en México fue propuesta por el director de la revista y presidente del Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades, maestro Raúl Gómez Espinosa.

Esto, atendiendo a su largo ejercicio de medio siglo del periodismo militante en la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos y civiles en la República Dominicana.

Díaz Santana fue el primero de los 10 galardonados, entre los que había otros comunicadores, un director de cine, abogados y dirigentes sociales de la capital mexicana, y de los estados de Oaxaca y Chiapas, destacados en la defensa de la libertad de expresión en México.

Durante el acto, se leyó una síntesis del extenso curriculum del dominicano, como comunicador, dirigente social, académico y diplomático, resaltando que fue egresado en 1967 de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García de la ciudad de México, una de las primeras academias de esa profesión en la región, fundada en 1949.

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El premio Flores Magón es patentizado anualmente en una estatuilla de bronce y un pergamino "para enaltecer la memoria del periodista mexicano más connotado de todos los tiempos".

La entrega de este año contó con la presencia de destacadas personalidades de la comunicación social y de las academias, de organizaciones profesionales y de instituciones de la sociedad civil.

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