UASD reconoce el liderazgo académico del IDCP

Docentes de las residencias médicas del Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel "Dr. Huberto Bogaert Díaz" (IDCP). ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) reconoció el liderazgo académico del Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel "Dr. Huberto Bogaert Díaz" (IDCP) al distinguir la labor de los gerentes de enseñanza, coordinadores y profesores de las residencias médicas avaladas por esa alta casa de estudios.

Fue un reconocimiento a su compromiso con la formación de especialistas y su aporte al fortalecimiento de la dermatología dominicana.

La distinción, otorgada por la Facultad de Ciencias de la Salud, representa un reconocimiento al modelo de formación médica que el IDCP ha desarrollado durante seis décadas y que hoy constituye uno de los principales pilares de la institución.

Desde su fundación en 1966, el Instituto se ha consolidado como la única institución del país que ofrece residencias médicas en Dermatología y Cirugía Dermatológica, formando a más de 265 especialistas, muchos de los cuales hoy integran la Sociedad Dominicana de Dermatología y lideran servicios especializados en hospitales y clínicas locales.

El reconocimiento adquiere un significado especial al producirse en el año en que el IDCP celebra su 60 aniversario, reafirmando el legado académico que ha acompañado su misión asistencial y su compromiso con el desarrollo del sistema de salud dominicano.

En representación del Instituto, la distinción fue recibida por la Dra. Fernanda Nanita de Estévez, jefa del Consejo de Enseñanza, junto al Dr. Víctor Pou Soares, director general del IDCP.

El Dr. Víctor Pou Soares afirmó que este reconocimiento trasciende el ámbito académico y constituye una validación del compromiso que el Instituto ha mantenido con la excelencia durante toda su historia.

"Este reconocimiento reafirma que la enseñanza constituye uno de los pilares fundamentales del IDCP. Durante 60 años hemos asumido el compromiso de formar especialistas con excelencia científica, ética y vocación de servicio, convencidos de que cada dermatólogo que egresa de nuestras residencias representa una nueva oportunidad para mejorar la salud de miles de dominicanos y fortalecer el sistema nacional de salud."

Por su parte, la Dra. Fernanda Nanita de Estévez destacó que el verdadero valor de la distinción reside en el trabajo colectivo de quienes han dedicado su carrera a la enseñanza.

"Este reconocimiento pertenece a cada uno de nuestros docentes. Detrás de cada especialista formado existe el compromiso silencioso de profesores que comparten su conocimiento, experiencia y valores. Esa es la verdadera fortaleza del Instituto: una comunidad académica comprometida con la excelencia y con la formación integral de las nuevas generaciones de dermatólogos."

Al mismo tiempo, la Dra. Emma Guzmán de Cruz, presidenta del Patronato de Lucha contra la Lepra, expresó que la formación médica ha sido una de las mayores contribuciones del IDCP al desarrollo de la salud dominicana.

"Durante 60 años, el Instituto ha entendido que formar especialistas es una de las mayores contribuciones que puede hacer al sistema de salud dominicano. Este reconocimiento de la UASD honra la dedicación de nuestros docentes, pero también valida un modelo académico que ha trascendido generaciones y que hoy continúa formando profesionales comprometidos con la excelencia, la ética y el servicio a la población. Nos llena de orgullo saber que gran parte de los dermatólogos que ejercen en el país han pasado por nuestras aulas y nuestros servicios".

Doctores honrados

Durante la ceremonia fueron reconocidos por su destacada trayectoria docente los doctores, quienes, junto a los coordinadores y profesores de las residencias médicas del Instituto, han contribuido a consolidar un modelo académico reconocido por su rigor científico, calidad docente y compromiso con la formación de especialistas:

Víctor Pou Soares

Emma Guzmán de Cruz

Luisa González de Bogaert

Manuel Cochón

Mariel Isa

Daysi Blanco

Bielka Reyes

Ángel Taveras

Élfida Sánchez

Ana Núñez

La formación médica constituye uno de los cuatro pilares estratégicos del IDCP, junto a la atención especializada de pacientes, la investigación e innovación y el compromiso social que ha caracterizado a la institución desde su creación.

Este modelo integral ha permitido que, durante seis décadas, el Instituto no solo contribuya a mejorar la salud de millones de dominicanos, sino también a fortalecer la capacidad del país para responder a los desafíos dermatológicos del presente y del futuro.

Este reconocimiento de la UASD, que coincide con el inicio del periodo académico 2026-2027, se incorpora a las actividades conmemorativas del 60 aniversario IDCP, una celebración que pone en valor seis décadas de servicio, excelencia médica y formación de capital humano.

Más allá de la atención de más de 18 millones de consultas realizadas desde su fundación, el IDCP ha construido un legado académico que hoy se refleja en generaciones de dermatólogos que sirven con profesionalismo y vocación a comunidades de toda la República Dominicana, reafirmando su compromiso de continuar formando especialistas con excelencia científica, sensibilidad humana y profundo sentido ético.

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