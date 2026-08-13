ARS Primera fortalece el acompañamiento a las familias con panel sobre lactancia materna

Juan Arturo de Peña, Adriana Oliart y Joaquin Ledesma. ( CORTESÍA DE ARS PRIMERA )

ARS Primera realizó el panel "Lactancia Materna: Conversaciones que Transforman", un espacio de diálogo y aprendizaje que reunió a especialistas en salud materno-infantil, familias y futuras madres para promover la lactancia materna como la primera herramienta de protección y prevención para la madre y el bebé.

La actividad, llevada a cabo durante la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, contó con el apoyo de Laboratorios Mallén y se desarrolló bajo el lema institucional "La primera protección comienza con la lactancia".

El encuentro forma parte de las iniciativas de Primera en Salud, la estrategia integral de gestión del cuidado de ARS Primera, mediante la cual la institución acompaña a sus afiliados a través de acciones de prevención, educación, orientación y coordinación del cuidado, promoviendo una experiencia de salud más cercana, organizada y continua.

En esta ocasión, la iniciativa se desarrolló desde Misión Padres, una de las Rutas del Cuidado de Primera en Salud, orientada al bienestar de las afiliadas y sus familias durante el embarazo y la primera infancia.

Con este encuentro, ARS Primera reafirma su compromiso de acercar información basada en evidencia científica y generar espacios de conversación que permitan a las familias tomar decisiones informadas sobre su salud.

Temas abordados

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/dra-waldin-montero-e25b734e.jpg Dra. Waldin Montero. (CORTESÍA DEARS PRIMERA)

En el panel participaron la doctora Martha Nina y las consultoras certificadas en lactancia Laura Sánchez y Ninette López, quienes abordaron temas como:

Los beneficios de la lactancia materna

Los desafíos que enfrentan las madres durante este proceso

Los principales mitos alrededor de la alimentación del recién nacido

El papel que desempeñan la familia

El entorno como red de apoyo para una lactancia exitosa

Asimismo, el espacio incluyó el testimonio de una madre participante de Misión Padres, quien compartió su experiencia y las inquietudes que acompañan el inicio de la maternidad, enriqueciendo la conversación desde una perspectiva cercana y personal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/dsc02908-e2b7dab5.jpg La iniciativa se desarrolló desde Misión Padres, una de las Rutas del Cuidado de Primera en Salud, orientada al bienestar de las afiliadas y sus familias durante el embarazo y la primera infancia. (CORTESÍA DE ARS PRIMERA)

La campaña de este año se alineó con el enfoque de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026, promoviendo la lactancia como una práctica esencial para el desarrollo infantil y la salud materna, al tiempo que reafirmó la importancia del acompañamiento oportuno durante los primeros años de vida.

ARS Primera es la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) enfocada en el bienestar de los afiliados del Sistema Dominicano de la Seguridad Social.

A través de una red de prestadores de valor y un modelo de gestión centrado en la prevención, se dedica a identificar, controlar y cuidar riesgos en salud, siempre priorizando la experiencia del paciente.