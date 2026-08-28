La WCA-RD celebra la segunda edición de los Ethics & Compliance Awards

La directiva de la World Compliance Association capítulo República Dominicana (WCA-RD) junto a los galardonados durante la segunda edición de los Ethics & Compliance Awards 2026. ( CEDIDA POR WCA-RD )

La World Compliance Association, capítulo República Dominicana (WCA-RD), celebró la segunda edición de los Ethics & Compliance Awards 2026, ceremonia en la que reconoció a profesionales por sus aportes a la ética, la innovación y la difusión de la cultura de cumplimiento en el país.

"Reconocer las buenas prácticas es también una forma de multiplicarlas y de construir referentes que inspiren a otros", afirmó Tania de León, presidenta de la WCA-RD, durante la ceremonia celebrada en el restaurante Cava Alta, en Santo Domingo.

De León señaló que los premios buscan visibilizar "personas, iniciativas y decisiones que elevan los estándares de integridad" dentro de las organizaciones.

Agregó que esta segunda edición refleja la existencia de una comunidad de compliance "cada vez más madura, comprometida y consciente de su impacto en la sociedad".

Por su parte, Babaji Cruz, secretario general de la WCA-RD, consideró que la segunda edición de los premios representa un paso en su consolidación como espacio de referencia para la comunidad de compliance en República Dominicana.

"Desde la WCA-RD queremos continuar creando iniciativas que conecten al sector público y privado, reconozcan el trabajo bien hecho y contribuyan al fortalecimiento de una verdadera cultura de ética, integridad y cumplimiento en el país", expresó.

Ruth de los Santos, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) en el comité evaluador, explicó que las candidaturas fueron evaluadas de manera individual conforme a criterios previamente establecidos y posteriormente sometidas a deliberación colegiada.

Según De los Santos, la calidad de las postulaciones hizo del proceso un ejercicio riguroso y evidenció el avance que experimenta el compliance en República Dominicana.

Los reconocidos

En la categoría Embajador del Compliance 2026 fueron reconocidos Emerson Díaz Cabral y María Camilo por sus aportes a la difusión y el fortalecimiento de una cultura de cumplimiento en el país.

Como Compliance Innovador 2026 fueron distinguidos Paola Clisante y Roberto Mella por contribuir a la innovación y al desarrollo de nuevas herramientas en materia de cumplimiento.

Asimismo, Elizabeth Hart recibió el reconocimiento como Asociada Destacada del Año 2026 por su compromiso y aportes a la comunidad de la WCA.

En la categoría Trayectoria Ethics & Compliance, la organización reconoció a Cibeles Jiménez por contribuir con el compromiso con la ética y el cumplimiento.

La Junta Directiva de la WCA-RD otorgó la estatuilla Reconocimiento Especial a Rosanna Ruiz por su visión, confianza y apoyo a los inicios de la World Compliance Association en República Dominicana.

De acuerdo con la WCA-RD, desde la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), Ruiz respaldó la llegada de la organización al país en 2021.

Además, el periodista Luis David Flores recibió reconocimiento especial por su labor periodística y su contribución a la difusión y visibilidad del compliance en República Dominicana.

La organización señaló que sus reportajes y cobertura de actividades relacionadas con el sector han contribuido a llevar estos temas a nuevas audiencias.

Te puede interesar Escuela de la Judicatura y WCA-RD crearán programa de Compliance Penal