El Instituto Cultural Domínico Americano reconoce a Arthur E. Valdez

Arthur Valdez junto al Consejo de Directores del ICDA. ( CEDIDA POR EL ICDA )

El Instituto Cultural Domínico Americano (ICDA) celebró un acto de reconocimiento en honor a Arthur E. Valdez, por su destacada trayectoria de servicio y sus valiosos aportes durante más de tres décadas como miembro de su Consejo de Directores.

La actividad, realizada en el Salón de Exposiciones del Edificio Administrativo Earl R. Threan, reunió a miembros del Consejo de Directores, autoridades institucionales, familiares y relacionados del homenajeado, quienes celebraron su legado de liderazgo, integridad y compromiso con la educación, la cultura y el fortalecimiento de los vínculos entre la República Dominicana y los Estados Unidos.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Darys Estrella, presidenta del Consejo de Directores del ICDA, quien resaltó la influencia de Valdez en la historia y el desarrollo de la institución.

"Don Arthur ha sido mucho más que un miembro de nuestro Consejo durante más de tres décadas; ha sido un pilar fundamental, un faro de integridad y un defensor incansable de la educación y la cultura", expresó Estrella.

La presidenta del Consejo destacó, además, el liderazgo generoso de Valdez, así como su criterio estratégico, su integridad y su permanente disposición de contribuir al crecimiento y fortalecimiento de la institución.

La lectura de la semblanza de Arthur Valdez estuvo a cargo de Lucy Threan, vicepresidenta del Consejo de Directores del ICDA, quien presentó los principales momentos de una trayectoria de más de seis décadas dedicada al servicio público, el desarrollo comunitario y el fortalecimiento de las relaciones culturales y económicas entre ambas naciones.

Trayectoria

Nacido en Santa Fe, Nuevo México, Arthur E. Valdez es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Nuevo México y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Georgetown.

Su trayectoria profesional incluye 23 años de servicio en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), así como responsabilidades en Falconbridge Dominicana, IDEA, la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAM) y los Juegos Panamericanos de 2003.

Valdez estableció su hogar en Santo Domingo en 1967. Su vinculación con el Instituto Cultural Domínico Americano comenzó en 1992, cuando ingresó como socio y se incorporó a su Consejo de Directores.

Durante 34 años participó activamente en distintos comités y ocupó importantes posiciones de liderazgo, contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento de la institución.

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