Banco Caribe y Bandex abren nuevas oportunidades de financiamiento para las Pymes

Edgar Del Toro, presidente de Banco Caribe y Catalino Correa Hiciano, gerente general de Bandex. ( FOTO CEDIDA POR BANCO CARIBE )

Banco Caribe y el Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) formalizaron una alianza mediante una línea de crédito comercial de segundo piso, destinada exclusivamente a financiar capital de trabajo para la cartera de clientes de pequeñas y medianas empresas (Pymes) de la entidad bancaria.

El acuerdo permitirá canalizar nuevos recursos hacia pequeñas y medianas empresas de distintos sectores productivos, facilitando su acceso al crédito y contribuyendo al desarrollo y expansión de sus operaciones.

Esta iniciativa se integra a PYME Expansión, la propuesta de Banco Caribe dirigida a pequeñas y medianas empresas, que combina soluciones financieras con acompañamiento especializado para atender sus necesidades de crecimiento y desarrollo.

"Detrás de cada PYME hay una empresa que busca crecer, generar oportunidades y llevar sus proyectos más lejos. Esta alianza con Bandex nos permite disponer de capital para acompañarlas con financiamiento y fortalecer, a través de PYME Expansión, nuestra propuesta para este importante segmento", destacó Edgar Del Toro, presidente ejecutivo de Banco Caribe.

Trascendencia del acuerdo

Asimismo, Catalino Correa Hiciano, gerente general de Bandex, destacó la trascendencia del acuerdo.

"Nos sentimos muy complacidos de firmar este acuerdo con Banco Caribe, una entidad liderada con gran capacidad y con una sólida trayectoria de confianza y éxito en el sistema financiero. Desde Bandex reafirmamos el compromiso y la visión del presidente de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, canalizando recursos a través de entidades intermediarias confiables para que el crédito llegue directamente a los sectores que impulsan el desarrollo nacional", comentó.

La línea de crédito será utilizada exclusivamente como capital de trabajo para financiar la cartera de clientes Pymes de Banco Caribe, promoviendo el acceso a recursos competitivos para los sectores productivos y dinamizando la actividad económica mediante el estímulo al crédito.

Con esta alianza, ambas instituciones fortalecen su rol de articuladores financieros al servicio del tejido productivo, ampliando las oportunidades de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas del país.