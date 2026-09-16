Delivery Seguro capacitará a mil nuevos repartidores en su segunda edición

Cervecería Nacional Dominicana y sus aliados firman la renovación del acuerdo de Delivery Seguro para impulsar la formación y seguridad vial de repartidores en motocicleta. ( CORTESÍA DE CND )

La Cervecería Nacional Dominicana y las organizaciones aliadas de Delivery Seguro firmaron este 15 de septiembre la renovación del acuerdo que da continuidad al programa de educación y seguridad vial dirigido a repartidores en motocicleta.

En esta segunda edición, Delivery Seguro capacitará a mil repartidores entre Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Altagracia, duplicando el alcance de su primera edición, realizada en 2025.

La firma reunió diversos aliados como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Asimismo, la Liga Municipal Dominicana, el Centro Internacional de Formación para Autoridades y Líderes (Cifal) de Naciones Unidas, PedidosYa, la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones (Fenacodep) y la Asociación de Detallistas de Provisiones del Distrito Nacional.

"En esta segunda edición queremos llegar a más repartidores, pero también aprender de los resultados. Nada de esto sería posible sin la colaboración: cada organización aporta capacidades distintas, pero compartimos un mismo propósito, proteger vidas y contribuir a una movilidad más segura", expresó Luis Álvarez, vicepresidente ejecutivo de Cervecería Nacional Dominicana.

"Desde el Intrant entendemos que la seguridad vial se construye con educación, prevención fiscalización y la participación activa de todos los sectores de la sociedad".

"Este acuerdo nos permite fortalecer la formación de los repartidores en motocicleta, promover una conducción más responsable y contribuir a que quienes diariamente se movilizan por nuestras calles puedan regresar seguros a sus hogares".

"La articulación entre instituciones públicas, empresas y organizaciones sociales demuestra que, cuando unimos capacidades y asumimos responsabilidades compartidas, podemos generar cambios concretos que impacten positivamente la seguridad vial y la vida de los dominicanos".

El presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D´ Aza, destacó la importancia de esa alianza interinstitucional para abordar un tema tan fundamental como es la seguridad vial en nuestras calles y la prevención de accidentes de un grupo tan vulnerable como son los motoristas.

"Esta colaboración público-privada es un ejemplo de que juntos somos mejores para abordar los diferentes problemas sociales".

Las capacitaciones iniciarán el mes de octubre. Participarán repartidores vinculados a PedidosYa, Fenacodep y la Asociación de Detallistas de Provisiones del Distrito Nacional.

También se incorporarán repartidores de colmados cuyos propietarios forman parte del programa Emprendedores de Cervecería, una plataforma que acompaña a comerciantes minoristas en áreas como planificación financiera, liderazgo, digitalización y uso de herramientas tecnológicas.

La integración de estos grupos permitirá llevar la formación a repartidores que prestan servicios tanto a través de plataformas digitales como para negocios del comercio detallista. Su servicio es parte importante de la operación diaria de estos comercios y de la dinamización económica de sus comunidades.

Los participantes recibirán una formación especializada desarrollada por el Intrant, enfocada en seguridad vial, manejo defensivo y habilidades blandas. El programa incluye técnicas para anticipar riesgos, fortalecer la toma de decisiones seguras, promover la convivencia vial y fomentar comportamientos responsables que contribuyan a reducir los siniestros de tránsito.

Al completar la capacitación, cada participante recibirá un casco certificado donado por Cervecería Nacional Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/delivery-seguro-2-2972dcee.jpeg Luis Álvarez, vicepresidente de Cervecería Nacional Dominicana; Daniel Peña, viceministro de Comercio Exterior; y Rafael Félix Santos, director ejecutivo de CIFAL. (CEDIDA)

Resultados

En 2025, Delivery Seguro capacitó a 500 repartidores en Santo Domingo y Santiago y entregó 500 cascos certificados. Durante el primer período monitoreado, correspondiente a febrero y marzo de 2026, el grupo capacitado registró una reducción de 46 % en las infracciones de tránsito frente al mismo período del año anterior.

El monitoreo será una parte central de esta nueva etapa. El seguimiento de los datos permitirá evaluar los resultados de la capacitación, identificar oportunidades de mejora y realizar los ajustes necesarios para fortalecer el programa.

Delivery Seguro forma parte de la estrategia de Sostenibilidad de Cervecería Nacional Dominicana, dentro del pilar de Consumo Responsable.

Se suma a las iniciativas que la compañía ha desarrollado durante años para promover comportamientos responsables y una movilidad más segura, entre ellas proyectos como "No te pases", con la que se implementaron áreas de espera para motociclistas en intersecciones de Santo Domingo y Santiago y la campaña "La fría no va con el guía",

Durante el encuentro, Cervecería también invitó a las organizaciones presentes a sumarse a la celebración del Día del Consumo Responsable, que este año tendrá lugar el 1.º de octubre. La compañía busca que autoridades, empresas, gremios, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad se integren a los esfuerzos de educación y concientización sobre moderación.

"Así como hoy unimos capacidades por la seguridad vial, queremos unir nuestras voces y acciones para llevar el mensaje de la moderación a más personas. Generar conciencia no es una tarea exclusiva de nuestra industria; requiere que todos aportemos desde nuestros distintos espacios", señaló Álvarez.

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