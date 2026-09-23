Cuerpo Consular rinde homenaje a Enrique De Marchena

Rayza Rodriguez entrega reconocimiento a Enrique De Marchena en compañia de Margarita de los Santos y Emilio Hasbún. ( CEDIDA )

En el marco de la 12.ª Copa Anual de Golf 2026, el Cuerpo Consular acreditado en la República Dominicana entregó un reconocimiento a Enrique De Marchena Kaluche, cónsul honorario de Jamaica desde 1994 y exdecano de la institución.

La distinción fue entregada por su trayectoria personal y profesional, su compromiso con el servicio consular y sus aportes a las relaciones internacionales del país.

La directiva del Cuerpo Consular, presidida por Rayza Rodríguez de Cruz, hizo entrega de una placa durante el almuerzo en honor a De Marchena Kaluche, en presencia de representantes de las comunidades diplomática, gubernamental, empresarial y deportiva.

El reconocimiento se realizó en un ambiente de confraternidad y reconocimiento a la labor consular, donde combinó la camaradería propia de esta tradicional jornada con un reconocimiento a la trayectoria y al servicio de uno de los miembros de mayor permanencia en la institución.

Al recibir la placa, De Marchena Kaluche agradeció a la junta directiva por dedicarle esta edición de la Copa Anual de Golf.

"Me honra recibir esta placa, que acepto también en nombre de los pasados decanos del Cuerpo Consular de la República Dominicana, que cumple ya 74 años fortaleciendo las relaciones exteriores de nuestro país", expresó.

"Este reconocimiento hace honor a una trayectoria de 32 años al servicio de unas mejores relaciones bilaterales entre Jamaica y Republica Dominicana", agregó.

De Marchena Kaluche señaló haber recibido grandes satisfacciones promoviendo al país. Recordó su gestión de dos años como decano, 2017-2019, etapa que calificó como una experiencia inigualable y durante la cual tuvo la oportunidad de representar y proyectar a la República Dominicana en distintos escenarios.

Como parte de la jornada, los directivos del Cuerpo Consular junto a De Marchena, entregaron un porcentaje de los fondos recaudados en el Torneo, al Hogar Infantil Visitación de Jesús, ubicado en la provincia de Santiago, como apoyo a la labor que desarrolla esta institución en favor de la infancia.

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La Copa Anual de Golf constituye un espacio de encuentro entre representantes consulares y actores de los sectores diplomático, gubernamental, empresarial y deportivo.

En su duodécima edición, la actividad conto con la presencia del Ministro de Relaciones Exteriores, Víctor (Ito) Bisonó, quien hizo el saque de honor.

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