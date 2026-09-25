Meliá Hotels International celebra doble galardón en los Themag Awards 2026

Marcelo Ballester, Alicia Cano, Dayra Polanco y Betina Rey. ( CORTESÍA DEL HOTEL MELIÁ )

Meliá Hotels International recibió dos reconocimientos en los Themag Awards 2026, durante una gala que reconoce la excelencia y las contribuciones destacadas del sector turístico en el Este de la República Dominicana.

La cadena fue premiada en las categorías: Mejor Hotel Sostenible: Meliá Punta Cana Beach, A Wellness Inclusive Resort - Adults Only y Mejor Hotel MICE: Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort.

Gran gala

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/26/4--piscina-paradisus-palma-real-2bb6805c.jpg Piscina de Paradisus Palma Real (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Los reconocimientos fueron recibidos en la gala por Alicia Cano, directora Comercial de Hoteles Meliá República Dominicana.

Paula Forero, directora de Operaciones de Meliá Hotels International en República Dominicana, expresó su agradecimiento a los organizadores y al honorable jurado de los THEMAG AWARDS 2026 por este doble galardón a Meliá Hotels International.

´´Nada de esto sería posible sin la pasión, el compromiso y el profesionalismo de cada uno de nuestros colaboradores. Son ellos quienes cada día convierten nuestra visión de sostenibilidad y la excelencia en la experiencia MICE en acciones concretas´´ puntualizó Forero.

Con este doble reconocimiento, Meliá Hotels International reafirma su liderazgo como referente de hospitalidad sostenible y como mejor oferta para el turismo MICE,

consolidándose como una propuesta innovadora y de clase mundial en el Caribe.

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