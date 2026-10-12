Grupo Ramos reconoce el desempeño de sus proveedores

Grupo Ramos celebró la cuarta edición de Clave, su evento anual de reconocimiento a proveedores, en el que distinguió a empresas y aliados comerciales por su desempeño sobresaliente en ocho categorías vinculadas con variables estratégicas para el desarrollo del negocio.

La iniciativa reconoce el aporte de los proveedores al cumplimiento de los objetivos de la organización y busca fortalecer relaciones comerciales de largo plazo, a partir de una visión compartida de crecimiento, innovación y generación de valor.

Para la selección de los nominados y ganadores se consideran indicadores como el nivel de servicio, la consistencia en el cumplimiento de las entregas, el crecimiento en ventas y margen, la capacidad de innovación, la gestión colaborativa y el apoyo a iniciativas comerciales.

"Clave nos permite reconocer de manera concreta el aporte que realizan nuestros proveedores al desarrollo de nuestro negocio. Estos reconocimientos reflejan el valor de trabajar con aliados que comparten nuestra visión y que, desde sus distintas capacidades, contribuyen a mejorar el servicio, impulsar la innovación y generar nuevas oportunidades de crecimiento" mejorando vidas todos los días, afirmó Iván Mejía, CEO de Grupo Ramos.

Clave además se constituye un espacio de encuentro entre ejecutivos de Grupo Ramos, proveedores nacionales e internacionales, líderes empresariales y socios estratégicos, que permite compartir perspectivas sobre el futuro del retail, intercambiar mejores prácticas y fortalecer vínculos comerciales.

Los ganadores

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/clave-reconocimeinto-a-mejor-aliado-del-ano-257590a8.jpg Reconocimeinto a mejor aliado del año (CORTESÍA DE GRUPO RAMOS)

En esta cuarta edición, Frito-Lay Dominicana fue reconocida en la categoría Nivel de Servicio; Pisos y Techados Torginol SAS, en Crecimiento Hogar; Elbros, en Crecimiento Ropa; Induveca, en Crecimiento Frescos; Industrias Banilejas SAS, en Crecimiento Abarrotes; Unilever–César Iglesias, en Crecimiento Abarrotes No Comestibles; y Vila Dumit, en Innovación.

Asimismo, Mercarne recibió el reconocimiento en Gestión Colaborativa; Dulcante, en Creciendo Juntos; Dermo Partners, en Private Label; AMS Import, en Insumos; y Alejandro Bergues, de Maria´s Bananas, fue distinguido como Proveedor Clave del Año.

A través de esta iniciativa, Grupo Ramos procura promover una cultura de excelencia y colaboración entre sus aliados, al tiempo que impulsa una cadena de suministro sólida e innovadora. El fortalecimiento de estas relaciones contribuye a generar condiciones para una operación más consistente y a desarrollar propuestas que respondan a las necesidades de los consumidores.

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