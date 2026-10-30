PUCMM reconoce Plataforma "Yo Soy Claro" como Mejor Campaña estratégica de posicionamiento de marca

Rosario Medina, coordinadora de la Carrera de Comunicación Corporativa de la PUCMM; Licellot Brea, gerente de Publicidad de Claro Dominicana; Ana Bélgica Guichardo, directora de la Escuela de Comunicación de la PUCMM; y Nancy Rojas, miembro del Jurado y docente de la PUCMM. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) reconoció a Claro Dominicana en la categoría Mejor Campaña Publicitaria de los Premios Honrar Honra por "Yo Soy Claro", destacando el impacto, la relevancia de su mensaje y la creatividad de una propuesta que conecta la marca con las experiencias y los valores de los dominicanos.

El reconocimiento fue entregado durante la sexta edición de la Jornada de Comunicación Corporativa PUCMM 2026, organizada por esta institución como un espacio para reconocer y compartir iniciativas destacadas de comunicación institucional, reputación y construcción de marca desarrolladas por organizaciones del país.

En la selección participaron ASODIRCOM, docentes y estudiantes, integrando la perspectiva de quienes ejercen la comunicación corporativa con la de quienes la enseñan y se forman en esta disciplina. La jornada reúne, además, a líderes empresariales, académicos y profesionales del sector alrededor de casos de éxito en comunicación estratégica y narrativa corporativa.

La distinción representa una valoración de la efectividad de "Yo Soy Claro" como plataforma estratégica de posicionamiento de marca, cuyo propósito es construir cercanía, identificación y preferencia, así como cultivar la lealtad de sus clientes.

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El valor de una comunicación auténtica

Desde esa perspectiva, el reconocimiento respalda el valor de una comunicación auténtica que conecta con diferentes audiencias y contribuye al fortalecimiento de la reputación de Claro Dominicana.

"En Claro tenemos el privilegio y la responsabilidad de conectar a más de ocho millones de clientes, conformando la familia más grande del país, por lo que aprovechamos esa extraordinaria capacidad de conexión para celebrar lo mejor de los dominicanos, expresó Omar Acosta, vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas de Claro Dominicana.

También agregó que se promueven los valores que nos identifican y fortalecer los sentimientos de orgullo, alegría y unión que compartimos como nación.

"A través de la música, un lenguaje universal que conecta generaciones, buscamos exaltar nuestras raíces, nuestra identidad y esa energía positiva que nos distingue como pueblo. Porque más allá de conectar personas, aspiramos a fortalecer todo aquello que nos une como dominicanos", añadió.

Bajo el concepto "La Red que Multiplica los Momentos", la campaña sitúa las vivencias de los clientes en el centro de la narrativa de la marca.

Desarrollada en 11 versiones de comerciales, la propuesta integra ritmos para resaltar la alegría, la cercanía, la empatía y la colaboración, a través de situaciones que reflejan la vida cotidiana, fortalecen los vínculos entre las personas y celebran aquello que nos une como dominicanos. Entre ellos:

La salsa

El merengue

E l pop

l pop La bachata

"Soy Claro" evoluciona hacia una plataforma multicultural con un sentido más colectivo, en una nueva versión: "Somos Claro", donde la música se convierte en un lenguaje común que conecta a los dominicanos desde su diversidad, exalta la esencia de nuestra cultura y celebra los valores que nos identifican como pueblo.

En YouTube, solo en el 2025, la iniciativa alcanzó 34 millones reproducciones completas al 100 %. Con comerciales de una duración promedio de dos minutos, estos resultados dan cuenta de su alcance y del volumen de reproducciones en las que las audiencias permanecieron hasta el final del mensaje.

El reconocimiento de la PUCMM se suma a la proyección internacional de la campaña, presentada como caso de éxito en Google Week 2025, celebrado en Guatemala.

En ese encuentro regional de publicidad y marketing digital, Claro Dominicana fue la única empresa dominicana expositora y la segunda marca del país en presentar un caso de éxito durante la última década.

"Yo Soy Claro" articula así una narrativa en la que la cultura dominicana y las experiencias de los clientes dan sentido a la presencia de la marca: una red que acompaña a las personas y multiplica las posibilidades de compartir los momentos significativos de sus vidas, al tiempo que las conecta con oportunidades de trabajo, educación y emprendimiento que impulsan su crecimiento y, con él, el desarrollo del país.

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