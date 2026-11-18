Víctor Moro recibe conocimiento de la mano del Presidente Luis Abinader. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

El empresario Víctor Moro Suárez, fundador y presidente de Vima Foods, recibió un reconocimiento especial del presidente Luis Abinader por sus más de tres décadas de inversión en República Dominicana y su contribución al fortalecimiento de la cadena de suministro alimentario nacional.

La distinción fue entregada en Madrid, durante la clausura de la tercera edición de la Semana Dominicana en España, celebrada del 2 al 6 de noviembre, un encuentro orientado a promover el intercambio comercial, las inversiones y la cooperación entre ambos países.

En el acto participaron también el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el exministro de Industria y Comercio, Manuel García Arévalo.

Vima Foods inició sus operaciones en República Dominicana a finales de la década de 1990, vinculada inicialmente al suministro de alimentos para las cadenas hoteleras españolas que se expandían en el Caribe. Con el tiempo, la compañía amplió sus operaciones hasta convertirse en un grupo especializado en importación, almacenamiento, distribución y comercialización de productos alimentarios.

En el mercado dominicano opera a través de Vima Dominicana, que cuenta con más de 300 colaboradores, un centro de distribución con capacidad para almacenar 60,000 metros cúbicos de productos congelados y una flota propia de más de 60 camiones refrigerados.

Desde esta infraestructura abastece a hoteles, restaurantes, empresas de catering, supermercados y distribuidores en todo el territorio nacional, con un catálogo que supera las 2,000 referencias.

La compañía dispone, además, de la certificación ISO 9001 de AENOR y la acreditación como Operador Económico Autorizado (OEA), concedida por la Dirección General de Aduanas (DGA).

Proyección internacional

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/2--victor-moro-al-momento-de-recibir-reconocimiento-d93615ab.jpg Victor Moro al momento de recibir reconocimiento. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Fundada en 1994 por Víctor Moro, Vima Foods ha extendido sus operaciones a diferentes mercados y actualmente mantiene relaciones comerciales directas con fabricantes y proveedores de más de 40 países.

El grupo cuenta con oficinas y centros logísticos en 12 naciones de Europa, Norteamérica, el Caribe y Asia, desde donde desarrolla sus actividades de importación y distribución alimentaria.

En cuanto a sus perspectivas de crecimiento, la empresa estima superar los 250 millones de dólares en facturación global al cierre de 2026 y tiene en marcha un plan estratégico para alcanzar los 500 millones de dólares en los próximos cinco años.

El reconocimiento entregado por el mandatario dominicano destaca la trayectoria empresarial de Moro y la permanencia de las inversiones de su grupo en el país, particularmente en una actividad vinculada al abastecimiento de alimentos y al desarrollo de sectores como el turismo, la restauración y el comercio.

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